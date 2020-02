Premio nazionale sull’Innovazione digitale: domande entro il 16 marzo Le proposte saranno esaminate da una Commissione di valutazione che entro il 30 giugno 2020 effettuerà la selezione di 4 progetti vincenti

Entro il 16 marzo le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado potranno iscriversi al «Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale»(imagoeconomica)

Entro il 16 marzo le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado potranno iscriversi al «Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale». L’iniziativa, lanciata il 30 gennaio da Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l'Information and Communication Technology (Ict) aderente a Confindustria, si sviluppa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ed è diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la partecipazione di imprese, enti e associazioni culturali.

Il Premio fa parte dell’iniziativa “Repubblica Digitale” promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di accompagnare il processo di trasformazione digitale con una serie di azioni di inclusione digitale finalizzate a abbattere ogni forma di divario digitale di carattere culturale.

Le categorie

Per concorrere al «Premio Nazionale sull'Innovazione Digitale» vanno presentati progetti che rientrano nelle categorie di aree di approfondimento delle scuole. Le categorie di approfondimento sono due: «opportunità del digitale» (diffusione dell’utilizzo dei pagamenti elettronici; digital enablers: le nuove tecnologie per lo sviluppo dell’Innovazione nei settori dell’economia e nella società. Parliamo di IoT, big data, Intelligenza Artificiale, Blockchain, 5G. La seconda categoria è «sfide del digitale» (promozione della sicurezza del web e contrasto ai fenomeni di bullismo; fake news e utilizzo corretto dei social media».

A fine giugno la scelta dei progetti vincenti

Le proposte saranno esaminate da una Commissione di valutazione che entro il 30 giugno 2020 effettuerà la selezione di 4 progetti vincenti che saranno premiati in occasione dell’evento annuale organizzato da Anitec-Assinform previsto per l'autunno 2020.