Premio Parete 2020 a Giorgio Armani per l’eccellenza nell’economia

Il nome di Armani per il 2020 si aggiunge a quelli di Giovanni Tamburi, premiato in Bocconi nel 2019, Vittorio Colao, premiato nel 2018, e a Marco Carrai, premiato nel 2017. L’evento, andato in scena occasionalmente online a causa dell’emergenza Covid-19, ha voluto ricordare l’impegno civile e la storia del finanziere Ermando Parete, deportato sul finire della Seconda guerra mondiale nel campo di sterminio nazista di Dachau, in Germania. Liberato nel 1945, riuscendo poi a tornare in patria e al paese natio di Abbateggio (Pescara). Da allora, dopo il congedo, la forte volontà di dedicare l’esistenza al ricordo degli orrori subiti, invitato presso scuole e associazioni in tutta Italia, fino alla scomparsa nel 2016 all’età di 93 anni.

La cerimonia di premiazione di Giorgio Armani si svolgerà a ottobre alla Bocconi di Milano. All’evento si affianca una borsa di studio per supportare il percorso formativo di un allievo particolarmente meritevole dell’università. Nel 2018 la borsa è stata assegnata a Chiara D’Ignazio, ex allieva del Liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Pescara, mentre nel 2019 a Emmanuele Luca Varrati, ex allievo del Liceo Enrico Fermi di Sulmona.

Ermando Parete nasce ad Abbateggio, sulle montagne abruzzesi, il 15 febbraio 1923. A vent’anni si arruola nella Guardia di Finanza, diventando sottoufficiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale combatte in Jugoslavia e, dopo l’Armistizio dell’8 settembre del 43, cerca di tornare in Italia con i gruppi partigiani. Catturato dalle SS a Cimadolmo (Treviso), viene incarcerato e torturato a Udine. Subito dopo verrà deportato nel campo di sterminio nazista di Dachau in Germania. Nonostante le condizioni disumane, sopravvive fino all’arrivo delle Forze Alleate Usa e alla liberazione avvenuta il 29 aprile del 1945. Scampato alla tragedia della Shoah, dagli anni Novanta e fino alla scomparsa nel 2016, Parete dedica tale parte della vita a raccontare l’orrore vissuto, come monito perché non riaccada e unendo sempre lo sprone positivo di incoraggiare le giovani generazioni, visitando le scuole italiane e le università, incontrando i ragazzi, partecipando a convegni, seminari e dibattiti.La nuova grande caserma della Guardia di Finanza di Pescara, inaugurata nel maggio 2017, è stata intitolata a lui.