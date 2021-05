Premio ai ricercatori che hanno dato una svolta decisiva nella lotta contro il Covid

Dalle mutazioni ai vaccini

Ogni anno nel mondo vengono sequanziati oltre un milione di Dna, il che permette una conoscenza più approfondita e rapida del patrimonio genetico degli esseri viventi e quindi delle malattie e della loro evoluzione.«La tecnologia ideata dai vincitori del premio ha avuto un ruolo chiave nella scoperta della sequenza del coronavirus, il che a sua volta ha permesso lo sviluppo di vaccini e l'individuazione di nuove varianti del virus», ha spiegato Maria Makarow, presidente della Technology Academy Finland, che ha sottolineato anche l'importanza della collaborazione della ricerca scientifica.

È la prima volta che il premio viene assegnato a due persone.Il sequenziamento in parallelo, che offre un'efficace metodologia di studio e identificazione di nuovi ceppi di coronavirus e altri agenti patogeni, è stato impiegato durante l'attuale pandemia per il monitoraggio e l'analisi delle nuove mutazioni del virus che stanno emergendo in tutto il mondo. La tecnica ha inoltre contribuito allo sviluppo di diversi vaccini attualmente utilizzati nella campagna di immunizzazione globale e continuerà a giocare un ruolo fondamentale nella creazione di vaccini in grado di proteggere la popolazione da nuovi ceppi virali, ma non solo: i risultati del sequenziamento genomico contribuiranno a scongiurare possibili pandemie in futuro.

Come funziona

La tecnologia permette inoltre a scienziati e ricercatori di identificare i fattori di fondo che regolano la risposta immunitaria nei singoli individui una volta avvenuto il contagio per trovare una spiegazione al fatto che alcune persone hanno una risposta immunitaria peggiore.

Il metodo di sequenziamento in parallelo comporta la frammentazione del campione di Dna in unità più piccole, che vengono poi immobilizzate sulla superficie di una piastra e amplificate. Ogni frammento viene decodificato sulla piastra, base per base, utilizzando nucleotidi con colorazione fluorescente che vengono aggiunti alla sequenza grazie a un enzima. Per determinare la sequenza del Dna di ciascun frammento è poi necessario utilizzare un dispositivo in grado di individuare la posizione dei nucleotidi colorati e fluorescenti presenti sulla piastra e ripetere questo processo centinaia di volte.

I dati raccolti vengono analizzati utilizzando sofisticati software in grado di ricomporre l'intera sequenza genomica partendo dalle sequenze di tutti i frammenti. Nella dichiarazione congiunta rilasciata a seguito dell'assegnazione del premio, Shankar Balasubramanian e David Klenerman commentano così il traguardo raggiunto: «Siamo felici e onorati di essere i decimi vincitori del Millennium Technology Prize -, hanno dichiarato -. Questo premio rappresenta il primo riconoscimento internazionale ricevuto da entrambi e celebra non solo il nostro contributo allo sviluppo della tecnologia, ma anche quello dell'intera équipe che ha lavorato al progetto».