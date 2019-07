Premio Strega 2019, scopri i 5 romanzi finalisti Entrano in cinquina M. Il figlio del secolo (Bompiani) di Antonio Scurati con 312 voti, Il rumore del mondo (Mondadori) di Benedetta Cibrario con 203 voti, Fedeltà (Einaudi) di Marco Missiroli con 189 voti, La straniera (La nave di Teseo) di Claudia Durastanti con 162 preferenze e Addio fantasmi (Einaudi) di Nadia Terranova con 159 sì. di Serena Uccello

(Ansa)

Scurati, Cibrario, Missiroli, Durastanti, e Terranova sono questi i cinque finalisti del Premio Strega 2019. I cinque romanzi M. Il figlio del secolo (Bompiani) di Antonio Scurati con 312 voti, Il rumore del mondo (Mondadori) di Benedetta Cibrario con 203 voti, Fedeltà (Einaudi) di Marco Missiroli con 189 voti, La straniera (La nave di Teseo) di Claudia Durastanti con 162 preferenze e Addio fantasmi (Einaudi) di Nadia Terranova con 159 hanno avuto la meglio su una dozzina agguerrita e che alla vigilia nella sua composizione non permetteva un pronostico facile. Prima esclusa per un soffio, in sesta posizione, Paola Cereda, Quella metà di noi (Perrone) con 153 preferenze.

Non hanno dunque raggiunto l’obiettivo della finale - che ricordiamo si svolgerà giovedì 4 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma in attesa di ritornare dopo i lavori di restauro nella storica sede di Casa Bellonci (chi vorrà potrà seguire la diretta televisiva da Rai Tre) - Valerio Aiolli, Nero ananas (Voland); Mauro Covacich, Di chi è questo cuore (La nave di Teseo); Pier Paolo Giannubilo, Il risolutore (Rizzoli); Marina Mander, L'età straniera (Marsilio); Eleonora Marangoni, Lux (Neri Pozza); Cristina Marconi, Città irreale (Ponte alle Grazie).





A votare la cinquina è stato una giuria composta dai 400 Amici della domenica, da 200 votanti all'estero selezionati da 20 Istituti italiani di cultura, da 40 lettori forti selezionati da 20 librerie associate all'Ali e da 20 voti collettivi di biblioteche, università e circoli di lettura (15 i circoli coordinati dalle Biblioteche di Roma), per un totale di 660 votanti. I titoli hanno inoltre concorso alla sesta edizione del Premio Strega Giovani, letti cioè e votati da una giuria composta da 600 ragazzi provenienti da 60 scuole secondarie superiori in Italia e all'estero.

Tre donne dunque su cinque, due delle quali sono sicuramente una sorpresa, per il posizionamento nel caso di Benedetta Cibrario che si piazza seconda in mezzo ai due favoriti, Scurati e Missiroli. E per l’entrata in finale nel caso di Claudia Durastanti, che così ribalta il pronostico che la vedeva sfavorita rispetto all’altro autore de La Nave di Teseo, Covacich. Visti voti e classifica sarà questo l’anno di Antonio Scurati, allo Strega per la terza volta? O in casa Einaudi si ricompatteranno? E in questo caso a favore di chi? Di Marco Missiroli, che avendo già vinto il Premio Strega Giovani potrebbe rivivere quanto già successo a Paolo Cognetti anche lui vincitore di Strega Giovani e Strega, o di Nadia Terranova?

In attesa di sapere a chi andrà il più prestigioso premio letterario italiano scopriamo i cinque romanzi finalisti.