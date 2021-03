Distopia e autobiografia: ecco la dozzina dello Strega 2021

«I titoli selezionati nel 2021 - ha proseguito - raccontano per la maggior parte storie legate al vissuto personale dell'autrice o dell'autore, al suo mondo privato e prossimo (amici, parenti, conoscenti), e alla geografia locale, provinciale, talvolta rionale. In qualche caso questo vissuto incrocia la grande storia, più spesso si tratta invece di microstorie intime. Sono storie di famiglie, dominano le figure delle madri - spesso anaffettive, furiosamente antagoniste - e delle sorelle, mentre i padri sono quasi assenti, sgraditi, superflui o silenziati. Sono storie di bambine senza infanzia, adolescenti solitarie o emarginate. Il sentimento dell'esclusione sociale e del rancore incendia alcuni di questi libri. Sono storie di testimonianza, di vita vissuta o prossima. Sono storie domestiche, nelle quali la casa - abitata, posseduta, perduta, occupata, infestata di oggetti - diventa personaggio. Nell'anno del confinamento nelle mura domestiche o nelle mura metaforiche dei nostri confini nazionali, è certo una coincidenza non casuale».

Il caso

E c’è il primo caso: il comitato direttivo del Premio ha ritenuto infatti che «per i temi trattati, il romanzo 'Le ripetizioni' (Marsilio) di Giulio Mozzi sia adatto esclusivamente a un pubblico di adulti, pertanto non concorrerà al Premio Strega Giovani». I libri e gli autori tra cui scegliere il vincitore dello Strega Giovani saranno dunque undici e non dodici. Era già accaduto nel 2018 con l'esclusione dalla gara del Premio Strega Giovani del romanzo Il gioco di Carlo D'Amicis.

I 62 titoli proposti

Ecco l'elenco dei libri presentati dagli Amici della domenica:

Michele Ainis, Disordini (La nave di Teseo) – proposto da Sabino Cassese

Giuseppe Aloe, Lettere alla moglie di Hagenbach (Rubbettino) – proposto da Corrado Calabrò

Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli) – proposto da Concita De Gregorio

Andrea Barzini, Il Fratello minore. Il mistero di Ettore Barzini, ucciso a Mauthausen (Solferino) – proposto da Maria Ida Gaeta

Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo) – proposto da Furio Colombo

Patrizia Busacca, Madri gotiche (Linea Edizioni) – proposto da Giorgio Amitrano

Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie) – proposto da Franco Buffoni

Giulia Caminito, L'acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) – proposto da Giuseppe Montesano

Alessandro Carlini, Gli sciacalli (Newton Compton Editori) – proposto da Paolo Ruffilli

Luigi Romolo Carrino, Non è di maggio (Arkadia) – proposto da Wanda Marasco

Anthony Caruana, Contorni opachi (Bertoni) – proposto da Vito Bruschini

Giovanni Catelli, Parigi, e un padre (Inschibboleth) – proposto da Maurizio Cucchi

Giulio Cavalli, Nuovissimo testamento (Fandango) – proposto da Filippo La Porta

Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza (Mondadori) – proposto da Sandro Veronesi

Paolo Ciampi, Il maragià di Firenze (Arkadia) – proposto da Giuseppe Conte

Stefano Corbetta, La forma del silenzio (Ponte alle Grazie) – proposto da Lorenza Foschini

Benedetta Cosmi, Orgoglio e sentimento (Armando Editore) – proposto da Antonio Augenti

Gabriele Dadati, La modella di Klimt (Baldini + Castoldi) – proposto da Gian Arturo Ferrari

Massimo De Angelis, L'uomo con il turbante (Rubbettino) – proposto da Marcello Ciccaglioni

Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi) – proposto da Nadia Fusini

Paolo Di Stefano, Noi (Bompiani) – proposto da Luca Serianni

Alessandra Fagioli, Scacco all'isola (Robin) – proposto da Paolo Ferruzzi

Marco Albino Ferrari, Mia sconosciuta (Ponte alle Grazie) – proposto da Paolo Cognetti

Andrea Frediani, I lupi di Roma (Newton Compton Editori) – proposto da Massimo Lugli

Mimmo Gangemi, Il popolo di mezzo (Piemme) – proposto da Raffaele Nigro

Alessandro Gazoia, Tredici Lune (Nottetempo) – proposto da Gaia Manzini

Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie) – proposto da Nadia Terranova

Anna Giurickovic Dato, Il grande me (Fazi) – proposto da Angelo Guglielmi

Fabio Guarnaccia, Mentre tutto cambia (Manni) – proposto da Antonio Pascale

Mattia Insolia, Gli affamati (Ponte alle Grazie) – proposto da Fabio Geda

Antonella Lattanzi, Questo giorno che incombe (HarperCollins) – proposto da Domenico Starnone

Loredana Lipperini, La notte si avvicina (Bompiani) – proposto da Romana Petri

Francesca Mannocchi, Bianco è il colore del danno (Einaudi) – proposto da Renata Colorni

Elena Mearini, I passi di mia madre (Morellini) – proposto da Lia Levi

Chiara Mezzalama, Dopo la pioggia (E/O) – proposto da Jhumpa Lahiri

Roberto Michilli, La sirena dei mari freddi (Di Felice Edizioni) – proposto da Francesca Pansa

Giulio Mozzi, Le ripetizioni (Marsilio) – proposto da Pietro Gibellini

Marilù Oliva, Biancaneve nel Novecento (Solferino) – proposto da Maria Rosa Cutrufelli

Claudio Panzavolta, Al passato si torna da lontano (Rizzoli) – proposto da Enrico Deaglio

Maria Rita Parsi, Stjepan detto Jesus, il figlio (Salani) – proposto da Gianpiero Gamaleri

Carmen Pellegrino, La felicità degli altri (La nave di Teseo) – proposto da Alessandra Tedesco

Simone Perotti, I momenti buoni (Mondadori) – proposto da Paolo Mauri

Daniele Petruccioli, La casa delle madri (TerraRossa) – proposto da Elena Stancanelli

Aurelio Picca, Il più grande criminale di Roma è stato amico mio (Bompiani) – proposto da Edoardo Nesi

Maurizio Ponticello, La vera storia di Martia Basile (Mondadori) – proposto da Maria Cristina Donnarumma

Grazia Pulvirenti, Non dipingerai i miei occhi. Storia intima di Jeanne Hébuterne e Amedeo Modigliani (Jouvence) – proposto da Massimo Onofri

Sabrina Ragucci, Il medesimo mondo (Bollati Boringhieri) – proposto da Maria Teresa Carbone

Alessandro Raveggi, Grande Karma (Bompiani) – proposto da Giorgio van Straten

Stefano Redaelli, Beati gli inquieti (Neo Edizioni) – proposto da Roberto Barbolini

Daniele Rielli, Odio (Mondadori) – proposto da Antonio Monda

Lorenza Rocco Carbone, La gioia della scrittura (Kairόs Editore) – proposto da Marcello Rotili

Massimo Roscia, Il dannato caso del signor Emme (Exòrma) – proposto da Umberto Croppi

Alessandra Sarchi, Il dono di Antonia (Einaudi) – proposto da Valeria Parrella

Stefano Scansani, Raffaello in guerra (Compagnia Editoriale Aliberti) – proposto da Raffaella Morselli

Isabella Schiavone, Fiori di mango (Lastarìa Edizioni) – proposto da Giulia Ciarapica

Stefano Sgambati, I divoratori (Mondadori) – proposto da Daria Bignardi

Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza) – proposto da Francesco Piccolo

Alice Urciuolo, Adorazione (66thand2nd) – proposto da Daniele Mencarelli

Angela Vecchione, La piazza (Robin) – proposto da Piero Mastroberardino

Roberto Venturini, L'anno che a Roma fu due volte Natale (SEM) – proposto da Maria Pia Ammirati

Paolo Zardi, Memorie di un dittatore (Perrone) – proposto da Paolo Di Paolo

Umberto Zuballi, La congiura del rompighiaccio (La Musa Talìa) – proposto da Paolo Cirillo.