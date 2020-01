Prendere decisioni? Meglio farlo andando a caccia dei dati non disponibili

Questa tendenza, o questo bias, come potremmo anche chiamarlo, racconta spesso molte storie distorte o perlomeno incomplete. La ricerca dei buchi di proiettili mancanti, come aveva fatto Wald, può salvarci dal prendere spesso decisioni sbagliate sulla base di informazioni e dati incompleti. O addirittura mancanti. Quasi paradossalmente sono proprio le informazioni ed i dati che non ho disponibili, o che non riesco a vedere, che alla fine mi potrebbero portare ad una decisione diversa e magari a salvarmi da un insuccesso.

Quando traggo le mie conclusioni, e decisioni, sulla base solamente di quanto risulta “visibile” (perché sopravvissuto) e non prendo in alcuna considerazione la parte “invisibile” (cioè che cosa è successo, ma che non registro, non vedo), allora la mia conclusione o decisione ne risulta fortemente “biased”, cioè influenzata, distorta o pregiudicata.

Facciamo un esempio concreto per evidenziare meglio gli effetti di questo modo di procedere nel prendere decisioni. Abito in una zona della città piena di ristoranti, tutti spesso pieni e quindi che garantiscono un buon livello di redditività. La mia decisione potrebbe quindi essere quella di aprire lì un ristorante, considerando il successo di quelli che vedo. L'errore, o il bias, è proprio quello di giungere alla decisione di investimento non prendendo in alcuna considerazione (perché non ho il dato o perché non lo considero proprio) di quanti ristoranti nella mia zona hanno aperto e poi sono stati chiusi in poco tempo. Potrebbe essere che il 90 per cento dei ristoranti che aprono nella mia zona chiudano entro il primo anno di vita, ma io sono spinto ad una decisione solamente sulla base dei ristoranti “sopravvissuti”, e quindi a me visibili.

Questo bias ci porta ad avere certezze eliminando i dubbi, a voler imitare casi di successo per noi evidenti. Non succede così anche con le relazioni con gli altri? Ci fissiamo sui disaccordi, sulle cose che non ci piacciono, quelle che saltano agli occhi e che non possiamo non vedere. E quindi la relazione o si interrompe o ne risulta comunque danneggiata. E io sono “sicuro” che non poteva che andare così. In realtà, dovrei prendere in considerazione anche ciò che non si “vede”, che non salta agli occhi, ma che costituisce probabilmente il vero collante della relazione.

Conviene dunque, per evitare decisioni errate, fare un “assessment” della realtà più accurato e completo, prendendo in esame anche la parte “invisibile” o non inclusa nel campione alla base dell’analisi. Come scrive Nassim Taleb nel suo libro «Il cigno nero», il cimitero dei ristoranti falliti è molto silenzioso.