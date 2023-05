Prenotazioni last minute verso destinazioni eco ma a misura del proprio budget

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più di due italiani su tre, il 70% per la precisione, non ha ancora prenotato le proprie vacanze estive. La ragione principale? Più della metà non ha ancora deciso la propria meta, mentre motivazioni meno influenti sono i costi troppo elevati (vale per una persona su cinque) e la preferenza per i viaggi autunnali/invernali (vale per l'8% dei vacanzieri). Lo dice il primo Osservatorio di PiratinViaggio (piattaforma italiana del gruppo HolidayPirates Group) sui trend di viaggio dell'estate 2023, secondo il quale la stagione ormai alle porte sarà all'insegna dei ritardatari e dei soggiorni tra il Belpaese e l'Europa.

Come organizzano la vacanza gli italiani

L'indagine ha messo sotto la lente di ingrandimento parametri come le tempistiche di prenotazione, la destinazioni prescelte, la durata del soggiorno e aspetti fondamentali presi in considerazione nell'organizzazione delle proprie vacanze, evidenziando chiaramente come una buona fetta di intervistati (il 40%) abbia intenzione di prenotare la vacanza con circa tre mesi di anticipo e come quasi altrettanti (il 30%) pensino di aspettare fino a un mese prima della partenza. Solo un italiano su cinque (il 22%) anticipa il booking a 3-6 mesi mentre chi sposa il modello “last minute” nel vero senso del termine rappresenta il 9% del campione. Alla voce prenotazione suona probabilmente a sorpresa un dato relativo alla Gen Z: i nati fra il 1997 e il 2012 sono infatti i più propensi a prenotare con maggiore anticipo, con il 48% che arriva a farlo tre mesi prima e il 25% un mese prima.

In cerca di mete sostenibili

Se, in generale, il mare è la meta preferita da oltre la metà dei rispondenti (Millennials, Baby Boomer e Gen X soprattutto), anche le città (predilette in particolare dalla Gen Z) godono di discrete preferenze, segno che la voglia di viaggiare è grande a dispetto del considerevole aumento dei prezzi dei biglietti aerei e delle preoccupazioni legate alla situazioni di crisi internazionale. La scelta della vacanza, secondo l'Osservatorio, dipende in larga misura dagli interessi personali di chi prenota il pacchetto viaggio o, come nel caso degli appartenenti alla Gen Z, dal fattore sostenibilità, che risulta molto più decisivo rispetto al passato per un giovane su due (per contro il 7% ha affermato di non poterne più di questa tematica). In vista dei viaggi estivi, gli aspetti più importanti rimangono sempre e comunque la scelta della destinazione e il budget da investire, con la generazione Z a puntare decisamente sull'aspetto economico (i costi sono l'elemento chiave per il 78% di questa categoria) e i Baby Boomer a privilegiare invece la meta (voce indicata dall'80% dei rispondenti). Curiosi, infine, anche gli indicatori che confermano la propensione degli italiani a viaggiare in solitaria: due su tre, uomini in primis, considerano questa opzione come un'opportunità.

Gen Z e Baby Boomer fra Belpaese ed Europa

La scelta dei vacanzieri italiani è caduta, equamente, fra destinazioni nazionali e località europee, mentre sono in numero nettamente inferiore (uno su cinque) coloro che hanno scelto mete al di fuori dei confini del Vecchio Continente. Anche in questo caso vi sono differenze anche marcate rispetto alle fasce di età che compongono il campione: per la Gen Z, per esempio, viaggiare in Europa è la prima scelta nel 60% dei casi (Grecia, Isole Canarie e capitali le mete più gettonate) mentre per i meno giovani le preferenze si invertono. Poco meno della metà degli esponenti della Gen X e dei Baby Boomer ha scelto infatti destinazioni italiane (Sardegna, Sicilia, Puglia e Toscana quelle più richieste su PiratinViaggio) e sono di fatto opposte le scelte della destinazione per le prossime vacanze di genitori e non genitori: i primi puntano sulla Penisola, mentre i secondi hanno messo nel mirino una destinazione in Europa. Quanto alla durata della vacanza, infine, vince la via di mezzo. In generale la maggior parte degli italiani soggiornerà da una a massimo due settimane, il 15% si limiterà a meno di una settimana (opzione che interessa un giovane della Gen Z su tre) mentre il 23% del campione (privilegio che riguarda il 38% dei Baby Boomer e il 27% dei vacanzieri con figli) andrà oltre i canonici quindici giorni. https://piratinviaggio.it/

Vacanze all'insegna dell'attività sportiva

Fra gli indecisi che ancora non sanno dove spendere per proprie vacanze estive una possibile soluzione arriva da una nuova piattaforma digitale (italiana) dedicata a chi piace considerare il viaggio come un'esperienza all'insegna dello sport e delle emozioni che può regalare l'attività sportiva svolta in condivisione con altri appassionati. Tribala, questo il nome della piattaforma, è un'altra creatura nata da Sportit, la startup fondata nel 2016 da due ex consulenti di BCG e che ha dato vita a Snowit e Bikeit, e offre pacchetti viaggio di gruppo per chi sceglie la stessa destinazione e disciplina sportiva. Kite-safari nelle lagune e acque turchesi di Hurgada in Egitto, kite-camp a Dakhla in Marocco, bicicletta ed e-bike fra i paesaggi lunari di Lanzarote o gli sterrati che da Marrakech portano alle montagne dell'Atlante oppure il giro offroad in 4x4 della Tunisia sono solo alcuni esempi delle proposte di Tribala (in cui confluiscono anche le soluzioni invernali di Snowitgo), ognuna delle quali prevede il supporto di un accompagnatore/specialista di quel determinato sport, che farà da punto di riferimento per qualsiasi necessità dei viaggiatori. La peculiarità di queste vacanze? I compagni di viaggio sono sconosciuti e i gruppi sono aperti anche a principianti della disciplina (https://tribala.travel)