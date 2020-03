Prenotazioni a picco per le crociere: Conftrasporto rileva un calo del 50%

Costa Favolosa, a bordo della quale, tra i passeggeri, c’erano cento marchigiani, è partita per una crociera che, salpata da Guadalupe, doveva fare tappa anche a Tortola, nelle Isole vergini britanniche.



Ma poiché le autorità di Tortola hanno varato una misura restrittiva che nega l'accesso al Paese a quanti siano stati in Italia negli ultimi 14 giorni, la nave, pur non avendo casi sospetti a bordo, ha dovuto saltare il porto e dirigersi a St. Marteen, dove è arrivata regolarmente. Situazione analoga per Costa Magica, che ha dovuto saltare la fermata a St. Lucia (Est Caraibi) e fatto scalo alla tappa successiva: Fort de France.



Msc Meraviglia, invece, è stata prima in balìa delle autorità giamaicane, che hanno ritardato di molte ore il via libera allo sbarco, e successivamente ha subito il rifiuto di sbarco per Georgetown, ad opera delle autorità di Grand Cayman. La nave è attraccata poi regolarmente in Messico.



A mettere in fibrillazione le autorità, pur in assenza di casi di coronavirus, ha chiarito Msc, ha contribuito il fatto che, a bordo della nave, ci fossero due casi di influenza stagionale.



Al di là di singole circostanze, non appena si è scatenato il problema coronavirus, Msc ha cancellato tre minicrociere in Cina, spostando Msc Splendida su Singapore e aggiornando l’itinerario di Msc Bellissima in Asia: ora non tocca più Cina, Hong Kong e Taiwan.