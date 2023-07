Preply, round da 70 milioni di dollari

3' di lettura

Nuovo round per Preply, piattaforma globale di apprendimento delle lingue. La società ha raccolto 70 milioni di dollari in capitale azionario e capitale di debito. Questo round di serie C porta quindi il totale della raccolta di Preply a 120 milioni di dollari. Il round da 70 milioni di dollari è stato guidato dalla società di equity Horizon Capital, con la partecipazione di Reach Capital, Hoxton Ventures, ma anche di precedenti investitori di Preply, tra i quali Owl Ventures.

«È un grande traguardo aver ottenuto questo nuovo apporto di capitale, mentre la maggior parte del finanziamento precedente è ancora in banca. Questo è il risultato di una rigorosa efficienza e di un'attenzione particolare alla performance» commenta Kirill Bigai, co-fondatore e ceo di Preply, aggiungendo: «I nuovi fondi ci permetteranno di ampliare il nostro ruolo di leader nel settore attraverso tutor umani supportati dall’IA, offrendo un’esperienza di apprendimento ottimale e inedita. Sebbene oggi Preply sia una piattaforma globale con dipendenti dislocati in tutto il mondo e con nazionalità diverse, l'azienda è stata fondata in Ucraina e questo è un traguardo da celebrare in quanto riflette la resilienza e la determinazione del settore tecnologico ucraino in questo periodo complesso».

«Siamo entusiasti di collaborare con i co-fondatori di Preply e il loro eccezionale team. Preply è uno dei marchi globali del settore dell'edtech che sta crescendo più rapidamente, nonché il leader indiscusso nell'ambito dell’apprendimento delle lingue dal vivo. Siamo orgogliosi di sostenerli in questa importante fase di crescita» sottolinea Dmytro Boroday, socio di Horizon Capital.

I numeri della società

Preply, che nel marzo del 2021 ha chiuso un round di serie B da 35 milioni dopo un round di serie A da 10 milioni l'anno precedente, conta attualmente quasi 500 dipendenti di 60 nazionalità diverse in 30 Paesi nel mondo ed è un riferimento nel settore dell'e-learning, con una comunità internazionale di 35.000 tutor che insegnano ogni giorno a centinaia di migliaia di studenti.

Negli ultimi tre anni, i ricavi di Preply sono aumentati di dieci volte, principalmente grazie all'ottimizzazione della product experience, ma la società non sarebbe ancora in utile. Anche il settore B2B è cresciuto, con oltre 200 nuovi contratti firmati nell’ultimo anno. Aziende come Datadog, GroupM e Bain stanno, infatti, approfittando della più ampia selezione di tutor di lingue presenti su Preply per ottenere dei benefici tangibili in termini di competenze linguistiche dei propri dipendenti, ampliandone le capacità professionali e incrementandone la produttività.