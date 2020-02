Prescrizione: che cos’è e quali sono gli interessi in conflitto

La disciplina è stata innovata dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 che ha determinato una r iduzione della prescrizione per reati di medio-alta gravità, coerente con la convinzione di allora, che sarebbe bastato per un’accelerazione dei procedimenti.

Il nocciolo del sistema stava nella disposizione per cui «la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale della pena stabilita dalla legge». E ciò nell’ottica di lasciare che l’entità della pena, come segnale della maggiore o minore gravità del fatto, condizionasse il termine di prescrizione. Tra le molte eccezioni a questa regola, ricordiamo due “soglie di minima prescrittibilità”, fissate in un tempo non inferiore a sei anni, per i delitti, e quattro anni per le contravvenzioni. I delitti puniti con l’ergastolo sono imprescrittibili: la estrema gravità determina un più vivo ricordo, che non fa scemare l’interesse statale alla repressione.



Il termine può interrompersi o sospendersi per la interferenza tra lo scorrere del tempo e lo svolgimento del processo. A differenza di quanto previsto in altri ordinamenti, la scelta del nostro legislatore è stata di non fare distinzioni nello scorrere del tempo dalla consumazione del reato sino alla sentenza che definisce il giudizio, sicché l’istituto è ormai una sorta di perimetro temporale massimo assegnato al giudizio. E anche le ultime due leggi di riforma non si discostano da questa impostazione.



Veniamo alle recenti riforme. La legge 23 giugno 2017 n. 103 ha avuto come obiettivo quello di estendere il tempo concesso alla giurisdizione per giungere alla sentenza definitiva. La soluzione è stata di sospendere il corso della prescrizione: dal deposito della sentenza, sino al dispositivo che definisce il successivo grado di giudizio, sia in appello che in cassazione, ma per le sole ipotesi di condanna e, comunque, per un tempo non superiore, in ciascuna fase, a diciotto mesi.



Emerge il tentativo di bilanciare due contrapposte ed antitetiche esigenze: l’interesse all’effettività del sistema, che impone tempi di prescrizione lunghi per non pregiudicare l’esercizio dello ius puniendi e l’esigenza di assicurare che il processo penale si concluda entro tempi non irragionevoli.



Prima ancora di poter valutare l’effetto della nuova disciplina, già è stata introdotta una ulteriore riforma, più radicale con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2020, con cui si introduce il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, indipendentemente dall’esito, di condanna o assoluzione. La causa di estinzione, quindi, non potrà più maturare nel corso del giudizio di appello o di cassazione.