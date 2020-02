Prescrizione, la minaccia dei renziani: pronti a sfiduciare Bonafede Italia viva resta contraria alla riforma. «Se il ministro Bonafede insisterà con questa forzatura, riceverà una bella mozione di sfiducia» dice Giachetti. Per M5s replica Crimi: «Se Iv intende aprire una crisi di governo, lo dica chiaramente» di Andrea Gagliardi

(ANSA)

2' di lettura

Alta tensione nella maggioranza sulla prescrizione. Italia Viva

minaccia la mozione di sfiducia al ministro Bonafede. M5s, con

Crimi, replica che così sarebbe la crisi. Il governo intanto stringe sul lodo Conte bis sulla prescrizione e, in particolare, sull'emendamento al Milleproroghe che includa la mediazione M5s-Pd-Leu.

Le incognite sull’ammissibilità dell’emendamento

In queste ore sono diversi i contatti tra gli uffici legislativi del governo che si occuperanno della composizione dell’emendamento sul lodo Conte bis (prescizione distinta per assolti e condannnati: per i primi la prescrizione cammina, per i condannati si blocca. Definitivamente se condannati amche in appello; se assolti scatta un bonus, ndr). E fonti della maggioranza non escludono che il governo potrebbe anche informare il Quirinale della sua decisione dato che, sull'ammissibilità dell'emendamento, resta più di un’incognita.

Iv pronta a mozione di sfiducia per Bonafede

Matteo Renzi, intanto, insiste nell’opporsi alla riforma. «Per giorni hanno detto che Italia Viva avrebbe mollato e che mi sarei venduto per due poltrone - scrive su Facebook - FAKENEWS! Non si molla! Se davvero presenteranno decreto o emendamento su prescrizione noi voteremo contro». «Se Bonafede insisterà con questa forzatura, riceverà una bella mozione di sfiducia», avverte Roberto Giachetti. Ipotesi rilanciata da fonti Iv: «Se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul Governo, Iv rilancerà sulla mozione di sfiducia al Senato a Bonafede».

Franceschini: minaccia Iv è a tutto governo

Una presa di posizione che non piace affatto al Pd. «Se un partito di maggioranza minaccia di sfiduciare un ministro, sta minacciando di

sfiduciare l'intero governo». Così risponde Dario Franceschini a

chi gli chiede della minaccia di Iv di sfiduciare il ministro

Alfonso Bonafede dopo la rottura sulla prescrizione.

Crimi: se Iv vuole lo crisi lo dica

Replica a stretto giro anche Vito Crimi, capo politico reggente del M5s: «Qualcuno oggi tra le fila di Italia Viva chiama in causa il ministro Bonafede con accenti totalmente fuori luogo. Gli attacchi e le costanti minacce sono inaccettabili: se intendono aprire la crisi di governo lo si

dica chiaramente e si faccia secondo modi e procedure istituzionali. A quel punto gli italiani sapranno chiaramente chi vuole fare il loro interesse e chi no» afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, definendo «di buon senso» l'accordo raggiunto tra Pd, M5S e Leu venerdì scorso.