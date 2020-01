Prescrizione, ipotesi sospensione di due anni per gli assolti in primo grado Tra i punti chiave dell’intesa nella maggioranza anche controlli sui tempi dei giudizi. Possibile l’azione disciplinare contro i magistrati negligenti di Giovanni Negri

Prescrizione, Bonafede: fatti passi avanti importanti

Sospensione temporanea (e non blocco definitivo) dei termini per gli imputati assolti in primo grado. Meccanismo di controllo sul rispetto dei tempi che può condurre all’azione disciplinare contro il magistrato negligente. Monitoraggio stingente dei tempi di durata dei giudizi. Inserimento nel disegno di legge di riforma del processo penale da presentare entro pochi giorni in Consiglio dei ministri.

Sono questi i punti chiave dell’accordo raggiunto tra le forze di maggioranza nella tarda serata di giovedì sulla giustizia penale. Determinante la mediazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

L’intervento di Bonafede

A valorizzarne l’intervento è stato lo stesso ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, nel dichiarare di essere pronto a presentare il disegno di legge di riforma del processo penale a breve, ha sottolineato l’importanza dell’indicazione del premier per un intervento di modifica alla disciplina della prescrizione in vigore da pochi giorni per introdurre una «sospensione lunga», con l’obiettivo di differenziare la posizione di chi in primo grado è stato assolto da chi invece è stato condannato.

I sommersi e i salvati

Il blocco dei termini riguarderebbe cioè solo chi ha già visto accertato almeno in un grado di giudizio la propria colpevolezza. Per i prosciolti, invece, scatterebbe un congelamento solo temporaneo, rendendo possibile che la prescrizione torni a decorrere in caso di mancata pronuncia in appello entro la scadenza individuata. Dove il punto di riferimento potrebbe essere quanto previsto nel disegno di legge Pd, depositato subito dopo Natale a Camera e Senato, che stabilisce uno stop temporaneo di 2 anni.

I problemi costituzionali

Sulla tenuta costituzionale della distinzione tra assolti e condannati è subito montata la polemica, anche all’interno della magistratura, con Piercamillo Davigo, consigliere del Csm, che, dopo avere ricordato precedenti della Consulta come la sentenza che nel 2007 bocciò la legge Pecorella sull’inappellabilità delle assoluzioni, ha messo in evidenza come «per la Costituzione la presunzione di innocenza resta tale fino al giudizio definitivo».