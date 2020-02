Prescrizione, Pg Milano: riforma incostituzionale. Roma propone l’amnistia Gruppi di avvocati manifestano contro la riforma della prescrizione. I magistrati presentano i dati e propongono misure alternative per la riforma di Enrico Bronzo

A Roma

Presidente della Corte d’appello di Roma Panzani: amnistia mirataPer il presidente della Corte d'Appello di Roma Luciano Panzani, «la battaglia per risolvere il problema della prescrizione può essere vinta» potenziando «adeguatamente le Corti e per porre rimedio all'arretrato che si è accumulato, per i reati minori, un'amnistia mirata». Lo afferma il presidente della Corte d'Appello di Roma, Luciano Panzani, nella relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Per l'alto magistrato «sospendere la prescrizione non serve a nulla. Significa soltanto accumulare i processi senza che ci siano le risorse per farli. L'impegno del Ministero per assumere personale ( gli uffici hanno scoperti di personale amministrativo del 20-30%) non possono essere sufficienti e tempestivi. I vuoti di organico dei magistrati richiedono al ritmo attuale cinque anni di concorsi per essere colmati». Per Panzani «sospendere i processi senza farli significa ledere in modo irreparabile diritti fondamentali a un processo equo e tempestivo, evitando che la pena venga irrogata e scontata dopo che è passato troppo tempo dal fatto e quando ormai ha persogran parte del suo significato».

Prescritto un processo su due

Nel 2019 nel distretto del Lazio “i processi prescritti sono stati 19.500 su un totale di 125mila, pari al 15%. Di questi 48% in appello (7.743) e 10% al Gip-Gup (7.300), 12% al dibattimento monocratico (4.300), 118 al collegiale (5%). La prescrizione colpisce maggiormente nei processi per cui c'è condanna in primo grado e quindi quasi uno su due a Roma in Appello». Lo afferma il presidente della Corte d'Appello di Roma, Luciano Panzani, nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

A Milano

Pg Alfonso: la riforma della prescrizione è incostituzionale

La riforma del regime della prescrizione, che la sospende dopo il primo grado, «presenta rischi di incostituzionalità» e «viola l’articolo 111 della Costituzione, con il quale confligge, quanto agli effetti, incidendo sulla garanzia costituzionale della ragionevole durata del processo». Lo sottolinea nella relazione per l’Anno giudiziario a Milano il Procuratore generale, Roberto Alfonso, che allo stesso tempo lamenta «spaventosi vuoti di organico e la mancanza di risorse che contribuiscono a determinare tempi lunghi del processo».

Il caso Palamara

«Non credo che servissero le indagini recenti per far conoscere ai magistrati o almeno alla gran parte di essi quanto fosse gravemente malato il sistema - prosegue Alfonso, riferendosi al noto caso Palamara. Speriamo però - aggiunge - che lo scandalo non generi soltanto affermazioni di principio». Per Alfonso, infatti, serve “un cambiamento serio ed effettivo, ad esempio una modifica radicale e profonda del regolamento consiliare per la scelta dei capi degli uffici, improntandolo a trasparenza mediante pubblicazione dei curricula di tutti i candidati”.

Corte d’appello: a Milano prescrizione 3% contro media 24%

Così il presidente della Corte d’appello di Milano, Marina Tavassi. «Nel nostro distretto il dato è pari per la Corte di appello al 2,91% di gran lunga inferiore al dato nazionale che è pari al 24%. Nel nostro distretto si è realizzato un diverso modo di interpretare il giudice, meno incline a soddisfare il proprio compiacimento e più propenso a rendere un servizio, più attento ai tempi in cui interviene la propria decisione e quindi impegnato nel recupero dell'arretrato e nel controllo della durata, al fine di non superare i due anni del giusto processo riservati al secondo grado e i tre anni al primo grado.