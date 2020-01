Prescrizione a rischio modifica

Anche il destino della riforma della prescrizione potrebbe cambiare. Contro la riforma del ministro della Giustizia di M5S Alfonso Bonafede - stop definitivo dal 1° gennaio dopo il processo di primo grado - il Pd ha presentato una proposta che prevede una sospensione dei tempi della prescrizione di due anni per l'appello (ai quali si possono aggiungere altri sei mesi se c'è il rinnovo dell'istruzione dibattimentale) e di un anno dalla pronuncia della sentenza nei cui confronti è proposto il ricorso in Cassazione, per un totale di 3 anni e sei mesi. La soluzione proposta del premier Giuseppe Conte di fermare la prescrizione solo per i condannati è stata giudicata “incostituzionale” per Matteo Renzi

Non solo. Martedì alla Camera iniziano le votazioni sulla proposta di legge presentata da Enrico Costa (Fi) volta a reintrodurre un termine per la prescrizione, eliminato lo scorso anno dalla legge Spazzacorrotti sostenuta dal M5s. Si tratterà di un passaggio parlamentare complicato per la maggioranza: sul testo di Costa dovrebbero infatti convergere, oltre a quelli dell'opposizione, anche i voti di Italia Viva.