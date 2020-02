Prescrizione, la soluzione è un Disegno di legge. Sarà presentato giovedì in Cdm È la soluzione trovata per uscire fuori dall’impasse, dopo lo stop di Matteo Renzi

Prescrizione, Bonafede: io lavoro, entro 10 giorni riforma in Cdm

Sulla prescrizione il governo presenterà un Disegno di legge che andrà in Consiglio dei ministri giovedì prossimo. È questa la soluzione trovata per uscire fuori dall’impasse, dopo lo stop di Matteo Renzi. Il nuovo disegno di legge apporterà le modifiche alla legge Bonafede stabilite con il Lodo Conte bis ma, nel corso dell’esame parlamentare, la riforma della prescrizione voluta da M5s resterà in vigore.

L’emendamento Annibali verso la bocciatura

Intanto l’emendamento Annibali, presentato oggi da Italia viva, dovrebbe essere bocciato dalla maggioranza. La modifica presentata dall’esponente renziana era stata sottoscritta anche dalla Lega. Nel frattempo l’esecutivo ha annunciato la definitiva “archiviazione” dell’idea di modificare la prescrizione attraverso il Milleproroghe. «Il governo non presenterà nessun emendamento» al Milleproroghe sulla prescrizione, ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento ai cronisti in Transatlantico. L’obiettivo, spiega D’Incà, «è lavorare sul

Milleproroghe e portarlo in Aula». Aula che è slittata da mercoledì a venerdì. A questo punto il decreto tanto tormentato dovrebbe ricevere il via libera delle commissioni giovedi.

Lo scontro nella maggioranza

Lo scontro nella maggioranza sul tema giustizia è andato avanti per parecchi giorni. «Mozione di sfiducia a Bonafede? C’era una volta una bella trasmissione di Arbore, con il grande comico Catalano... se un partito presenta una mozione di sfiducia al governo di cui fa parte la risposta è nelle cose. Io credo che siano appunto parte di un insopportabile teatrino

della cattiva politica di cui gli italiani non ne possono più» riassume il segretario Pd Nicola Zingaretti. E il capo politico M5s Vito Crimi aggiunge: «Questo è il momento di lavorare per dare processi più rapidi e giusti, è questo ciò che interessa ai cittadini. Quindi basta polemiche». Italia Viva invece resterebbe comunque contraria ai contenuti del Ddl sebbene apprezzerebbe la formula del Ddl e il venir meno dell’ipotesi fiducia sul testo. In ogni caso, quel che è certo è che per giovedì si profila un cdm monstre sulla giustizia, con il provvedimento sulla pPrescrizione e, forse, quelli su processo penale e crisi d’impresa.

