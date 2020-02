Prescrizione, dal tribunale all’appello come funzionerà la riforma Ecco cosa prevede il lodo Conte-bis, che intende correggere il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado in vigore dal 1° gennaio di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei

Piccola tregua nello scontro sulla prescrizione. La decisione di non inserire il lodo Conte-bis, ossia l’accordo sulla revisione dello stop alla prescrizione, in un emendamento al decreto milleproroghe, è stata accolta favorevolmente da Italia Viva. «Mi sembra un gesto di buon senso che evita spaccature», è stato il commento dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi che, per scongiurare l’approdo del lodo nel milleproroghe, aveva anche minacciato di sfiduciare il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Ora il lodo dovrebbe confluire in un disegno di legge che andrà in Consiglio dei ministri giovedì prossimo.



A scatenare la battaglia che sta mettendo a rischio la maggioranza è la riforma Bonafede che, dal 1° gennaio scorso, ha bloccato la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Una bandiera grillina, non condivisa dagli alleati di Governo.

Le trattative per superarla hanno partorito il lodo Conte-bis, dal nome del deputato di Leu che l’ha proposto, che ha raccolto i consensi anche del M5S e del Pd. L’accordo si basa su un diverso trattamento per assolti e condannati in primo grado, la cui costituzionalità è stata però messa in dubbio sia dall’opposizione che da Italia Viva.

Secondo l’accordo, la prescrizione si bloccherà infatti solo per i condannati, mentre per gli assolti continuerà a decorrere. Se, però, il giudizio di appello riformerà il verdetto del tribunale e trasformerà la condanna in un’assoluzione, un sistema di ricalcolo restituirà all’imputato i tempi di prescrizione perduti.

Se il lodo Conte-bis diventerà legge, gli assolti in appello che dovranno recuperare il periodo di prescrizione bloccato dopo il verdetto di condanna in primo grado saranno circa 12-14mila. Negli ultimi anni (2017 e 2018) è stato questo infatti il numero degli imputati per il quali la Corte d'appello ha ribaltato con un’assoluzione il verdetto emesso dal tribunale.