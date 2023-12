Prese di beneficio per Ferrari, pesa il calo dei comparti auto e lusso in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Seduta fiacca per Ferrari a Piazza Affari (FTSE MIB) in scia all'andamento sia del comparto auto europeo sia del lusso. Prese di beneficio dopo un 2023 brillante: il titolo aveva chiuso il 2022 a 200,2 euro per azione, quindi è salito progressivamente superando per la prima volta nella storia la soglia dei 300 euro lo scorso 2 novembre e quindi vedendo il guadagno totale finora realizzato nel 2023 arrivare attorno al 60%. Questo mentre gli investitori già guardano ai risultati del quarto trimestre e dell'intero anno, che saranno presentati a inizio 2024 (solitamente a febbraio, ma il calendario finanziario non è ancora stato comunicato).

Per gli analisti i fondamentali restano solidi

Sebbene alcuni analisti attendano un rallentamento della crescita, è convinzione comune che i fondamentali del gruppo siano solidi e che le guidance saranno rispettate:«Ci aspettiamo il rispetto della guidance per l'anno fiscale 2023 e la conferma dei target del piano (conservativi), con un quarto trimestre implicito in rallentamento rispetto ai primi tre trimestri (fatturato +7% e Ebitda +14% anno su anno, contro fatturato +19% e Ebitda +34% finora nel 2023) come già anticipato per minori consegne e maggiori costi di ricerca e sviluppo e spese amministrative e generali di vendita tipici del quarto trimestre», sottolineano gli analisti di Equita. Secondo Bernstein, la Casa di Maranello potrebbe offrire una visione conservativa per stemperare le alte aspettative: «Ferrari potrà utilizzare la guidance per l'esercizio 2024 come un'opportunità per ridimensionare le aspettative. Questo potrebbe portare a qualche pressione a breve termine sul prezzo del titolo, ma sostanzialmente non altera sostanzialmente la nostra visione sui fondamentali di Ferrari», spiegano gli esperti di Bernstein, secondo cui «il 2024 sarà un anno cruciale che potrebbe sorprendere per le future opportunità e ambizioni di crescita».

In questo contesto, per centrare le guidance al 2026 del business plan presentato nel giugno 2022, «la crescita implicita nel prossimo biennio del fatturato è del 4% e dell’Ebitda del 4%-6% Cagr, inferiori a quanto atteso dal consensus», sottolinea Equita, ricordando che «quando venne presentato il business plan era stato detto che era front-end loaded, ma la velocità di implementazione nei primi due anni 2022-23 (in media fatturato +20% e Ebitda +22% comunque favorito dal rimbalzo post-Covid) lascia pensare che ci sia spazio per una revisione al rialzo dei target».

Anche sulla base di quanto annunciato nell’ultima conference call «non ci aspettiamo aggiornamenti a breve del business plan per cui non escludiamo messaggi cauti rispetto al consensus che già si è mosso oltre (nel 2025 è già superiore alla guidance del 2026, con fatturato quasi 7 miliardi ed Ebitda 2,8 miliardi», dice Equita, restando dell'idea che «la società mantenga una politica di comunicazione cauta con possibili/probabili revisioni a rialzo in corso d’opera e per questo motivo restiamo dell’idea che i target al 2026 possano essere anticipati, elemento che riteniamo sia ben riflesso nei multipli».