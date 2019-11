Presentata a Los Angelesl'adrenalinica Mini JohnCooper Works GP

2' di lettura

Los Angeles, 21 - Ha fatto il suo esordio al Salone di Los Angeles la nuova John Cooper Works GP, che rappresenta l'essenza da corsa della moderna Mini. Ispirato ai leggendari traguardi delle corse automobilistiche del brand britannico il modello, limitato a sole 3.000 unità, incarna massime prestazioni e una dinamica di guida senza compromessi. Queste caratteristiche si rispecchiano nel design dell'auto, sia esterno che interno, purista ma con dettagli che rappresentano in modo radicale i geni GP. La John Cooper Works GP fa seguito alle piccole serie in edizione limitata Mini John Cooper Works GP del 2006 e 2013. L'utilizzo di materiali leggeri come la fibra di carbonio ottimizza il rapporto peso/potenza, mentre la distribuzione del carico sugli assali altamente ottimizzata promette il caratteristico go-kart feeling Mini. Lateralmente il culmine assoluto viene raggiunto con i passaruota - i cosiddetti spats - realizzati in fibra di carbonio.

Qui viene utilizzato il carbonio riciclato lavorato a mano dall'impianto di Landshut. Per la prima volta il tessuto in fibra di carbonio è direttamente visibile e messo in mostra per mezzo di cuciture esagonali nere. Le ruote forgiate leggere da 18” con design bicolore riportano il tema a quattro raggi della John Cooper Works GP con una trama a filigrana. È il cerchio in lega da 18'' più leggero che sia mai stato montato su una Mini, che contribuisce in modo significativo alla riduzione del peso. Un elemento distintivo degli interni sono le palette del cambio in alluminio sul volante sportivo, realizzate con la stampa 3D, che rievocano il tema esagonale del design delle prese d'aria esterne in filigrana.

Un altro nuovo elemento è la parte centrale del volante stampata in 3D e la modanatura decorativa lato passeggero. Ogniodanatura è unica e reca il numero di produzione in edizione limitata del veicolo, che richiama quello riportato esternamente sul frontale. La loro struttura esagonale specifica per GP riprende lo stile della superficie delle palette del cambio. In questo modo Mini dimostra una dimensione completamente nuova di integrazione della stampa 3D al processo di produzione di serie.

L'uso di processi additivi come la stampa 3D non solo porta la personalizzazione a un livello superiore, ma consente anche nuove forme di design che in precedenza non era possibile realizzare utilizzando strumenti convenzionali. La nuova John Cooper Works GP non ha un sedile posteriore, come nel caso dei modelli precedenti, per contenere quanto più possibile il peso del veicolo. Dietro i sedili anteriori, la cross-brace genera un'atmosfera da corsa. Il “cuore pulsante” della piccola sportiva è un 2,0 litri 4 cilindri TwinPower Turbo da 306 CV (75 in più della John Cooper Works) e 450 Nm di coppia abbinato a un cambio Steptronic a 8 rapporti, che consente di passare da 0 a 100 km/h in 5”2 e raggiungere i 265 km/h. Consegne da marzo 2020.