Presidente Federcalcio spagnola Rubiales sospeso dalla Fifa per almeno 90 giorni

Rubiales, la Fifa apre un procedimento disciplinare

La Fifa (Fédération internationale de football association) ha sospeso per 90 giorni il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, dopo il bacio della finale dei Mondiali.

Intanto la commissione disciplinare della stessa Fifa ha un’indagine in corso sulla sua condotta durante la Coppa del mondo femminile di calcio, in particolare il bacio dato alla giocatrice e capitana della Spagna, Jennifer Hermoso, senza il suo consenso durante la cerimonia di consegna della Coppa del mondo.



La Fifa afferma che Rubiales sarà rimosso dalle funzioni calcistiche per almeno 90 giorni «in attesa del procedimento disciplinare aperto» contro di lui giovedì scorso.

Rubiales ha rifiutato di dimettersi dalla presidenza del calcio venerdì in una riunione di emergenza. Ci si aspettava che se ne andasse sotto la forte pressione del governo spagnolo, delle giocatrici, delle squadre di calcio e dei funzionari. Ma non è stato così.