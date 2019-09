Presidenziali in Afghanistan, sfida all’astensione e ai talebani Solo un terzo dei cittadini sono iscritti alle liste elettorali. Nessuna donna candidata, l’incognita jihadista di Roberto Bongiorni

Quanti dei quasi dieci milioni di afghani iscritti nelle liste elettorali saranno tanto coraggiosi da sfidare le minacce dei Talebani per andare a votare? In Afghanistan è giorno di elezione. Si vota per scegliere il nuovo presidente della Repubblica. In questo Paese, che dal 1979 è stato ininterrottamente dilaniato da guerre e guerriglie, queste elezioni presidenziali ci diranno in quale direzione va realmente l'Afghanistan. Non sono mancati i primi attentati a poche ore dall’apertura dei seggi:

almeno 15 persone sono rimaste ferite, tre in modo gravissimo, ad un seggio elettorale allestito all'interno di una moschea a Kandahar, nel sud dell'Afghanistan.

I motivi per essere pessimisti sono numerosi. I precedenti, peraltro, non depongono certo a favore di chi spera di veder questa martoriata terra avviare un genuino processo di democratizzazione. Finora le elezioni presidenziali sono sempre state la cronaca di un insuccesso annunciato. Macchiate da frodi, brogli, colpi bassi tra i candidati. Le ultime poi, che rivestivano una particolare importanza – si sono svolte nell'anno, il 2014, in cui si stava completando il ritiro del contingente militare della Nato (Isaf) - sono state particolarmente difficili.

Un “disastro” secondo la commissione di osservatori dell'Unione Europea. I due candidati arrivati al ballottaggio Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah non si sono risparmiati colpi bassi e accuse di brogli. Il conteggio delle schede aveva richiesto diverse settimane e stava precipitando il Paese in un pericoloso vuoto di potere. A metterci una pezza ci pensò l'allora segretario di Stato americano John Kerry. Da abile mediatore qual era, mise d'accordo i due sfidanti a creare una sorta di Governo a due, con Ghani presidente e Abdullah nell'inedito ruolo di primo ministro esecutivo. Un esperimento che non ha però dato i risultati sperati.

Il rischio di attentati sull'affluenza

Il voto di oggi è comunque importante. L'immane dispiegamento di forze di sicurezza, 100mila tra militari e forze di polizia, non ha precedenti. La posta in gioco è comunque alta. E molto, se non tutto, dipenderà dall'affluenza. Il dato capace di conferire, o privare di legittimità il voto.

Lo scenario non poteva essere peggiore. Il 2019 rischia di essere ricordato come l'anno con più vittime civili dall'inizio della campagna militare americana, a fine 2001.



Il fallimento dei negoziati per il processo di pace tra Talebani e Stati Uniti non è certo un segnale incoraggiante. Così come non lo è l'ascesa dei gruppi di estremisti legati all'Isis. Il Governo, poi, è ormai alla paralisi. L'Afghanistan di oggi si trova insomma ancora prigioniero di un caos controllato, una situazione di stallo. I Talebani non hanno mai vinto. I loro due nemici – i soldati americani e il Governo “apostata” di Kabul – sono ancora presenti nel Paese. Ma nemmeno gli Stati Uniti ed il Governo sono riusciti ad avere la meglio sugli insorti. Anzi, in oltre la metà del Paese, soprattutto nelle zone rurali, il Controllo del Governo è praticamente assente. Nessuno dei due belligeranti è tanto debole da perdere, ma nemmeno tanto forte da vincere.