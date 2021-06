Presidenziali in Iran, affluenza in calo per un esito quasi scontato a favore di Raisi

5' di lettura

«Sono venuto per esercitare il mio diritto di voto e contribuire a migliorare il futuro del paese». L’esordio di Hamid Reza , medico e ricercatore universitario, rispecchia quasi alla lettera l’invito che tante volte, anche oggi, la guida suprema del Paese, Ali Khamenei, ha rivolto agli elettori iraniani. «Ogni singolo voto conta. Accorrete a votare e scegliete il vostro presidente», ha detto ieri l’anziana guidata spirituale, 82 anni, l’uomo più potente della Repubblica islamica.

Reza non dice per chi vota ma lo fa capire. Come peraltro la maggior parte delle persone accorse ai seggi: “Voglio esercitare la mia scelta in un modo che il paese cambi davvero non come otto anni fa. E che negozino in modo diverso sul nucleare». Il medico si riferisce agli otto anni dell’era Rouhani, il presidente della Repubblica moderato il cui mandato scade in luglio.

Nei quartieri di Teheran nord, la parte ricca della capitale

Con questi due interventi inizia il nostro viaggio elettorale attraverso i diversi quartieri della grande capitale iraniana. Partiamo dalla parte settentrionale della città, quella ricca, dove la temperatura è meno torrida e sembra di toccare le montagne con mano tanto sono vicine. Da sempre roccaforte dei riformisti e dei moderati. La scintillante moschea di Ershad, in Sahriati Street è gremita. Ma ci vuole poco per comprendere che sono forse più i media, concentrati qui in questa moschea simbolo dove votano i candidati più famosi, che i semplici elettori.

D’altronde sin da subito la sensazione, poi confermata nel pomeriggio, è che se le persone che hanno deciso di non recarsi alle urne potessero esprimere la loro opinione, la loro voce sarebbe assordante.

Percorrendo le strade orlate di eucalipti, procedendo verso Est arriviamo ad un luogo simbolico. Che gli iraniani guardano con un rispetto riverenziale; la moschea di Jamaran, con la casa annessa dove il grande ayatollah Ruhollah Khomeyni si stabilì subito dopo essere ritornato in Iran, il primo febbraio del 1979, dopo 16 anni di esilio. Anche essa allestita a seggio elettorale, come tante altre moschee. Nelle elezioni passate la coda di elettori si allungava per decine di metri al di fuori del cancello, nello stretta stradina in salita. Oggi entrarci è stato semplice e rapido. E la fila molto breve.