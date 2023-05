Presidenzialismo o premierato: perché il governo ha scelto la seconda opzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

In principio fu il presidenzialismo, o meglio il semipresidenzialismo alla francese. Vecchio pallino del presidente della Camera Gianfranco Fini, la soluzione istituzionale francese fu anche quella che prevalse alla fine nella Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema nel 1997/98 prima di naugrafare per il passo indietro di Silvio Berlusconi. E la dicitura «elezione diretta del presidente della Repubblica» si ritrova anche al terzo punto del programma comune del centrodestra per le ultime elezioni politiche.

Il ripensamento: il ruolo super partes del Quirinale non si tocca

Già da mesi, tuttavia (si veda il Sole 24 Ore dell’8 dicembre), a Palazzo Chigi ci si è orientati su una forma di premierato abbandondando l’idea di toccare la figura del Capo dello Stato. Parecchi, infatti, sono i vantaggi del premierato rispetto al presidenzialismo: intanto l'introduzione dell'elezione diretta del capo del governo e il rafforzamento dei suoi poteri comporta la modifica di pochi articoli della Costituzione rispetto all'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che oltre ad attribuire al Capo dello Stato alcuni specifici poteri di governo che ora non ha, a cominciare dalla presenza al Consiglio europeo, andrebbe bilanciata con una serie di contropoteri (ad esempio un presidente eletto e quindi di parte non potrebbe più presiedere il Csm). Il ruolo di garanzia a di istituzione super partes del Capo dello Stato in un Paese così politicamente diviso con l'Italia, inoltre, non subirebbe modifiche. E a Palazzo Chigi hanno ben presente come il Quirinale sia l'istituzione che da parecchi anni gode della maggiore fiducia da parte degli italiani.

Loading...

Il «governo del Primo Ministro» nella tesi numero 1 dell’Ulivo di Prodi

Infine, last but not least, il premierato è anche la proposta del Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi (il «sindaco d'Italia») ed è una riforma meno ostica rispetto al presidenzialismo pure per il Pd, almeno per la sua parte “riformista”. D'altra parte “il governo del Primo ministro” era già nella tesi numero 1 dell'Ulivo di Romano Prodi nel 1996: «Appare opportuna nel nostro Paese l’adozione di una forma di governo centrata sulla figura del Primo Ministro investito in seguito al voto di fiducia parlamentare in coerenza con gli orientamenti dell’elettorato. A tal fine è da prevedere, sulla scheda elettorale, l’indicazione - a fianco del candidato del collegio uninominale - del partito o della coalizione alla quale questi aderisce e del candidato premier da essi designato. Secondo i modelli vigenti negli altri Paesi in cui la forma di governo si orienta intorno al Primo Ministro, appare opportuno dare vita ad una convenzione costituzionale secondo la quale un cambiamento di maggioranza di Governo richieda di norma e comunque in tempi brevi lo scioglimento della Camera politica e il ricorso a nuove elezioni. Viceversa resta possibile la sostituzione del Premier all’interno della medesima maggioranza col metodo della sfiducia costruttiva».



Modello tedesco per il rafforzamento dei poteri del premier

Ed è chiaro che Meloni ha interesse a coinvolgere almeno una parte dell'opposizione: il monito di Renzi durante il dibattito sulla fiducia («le sconsiglio di procedere a maggioranza, ne so qualcosa...») risuona ancora forte e chiaro. Sul tavolo dei tecnici di Palazzo Chigi e del ministero delle Riforme retto dalla forzista Elisabetta Casellati, dunque, c'è già un pacchetto di modifiche che prevede innanzitutto il rafforzamento dei poteri del premier, a cominciare dalla possibilità di revocare i ministri e dalla sfiducia costruttiva. Tuttavia la sfiducia costruttiva non basta. Non è un caso che nella stessa Germania sia stata usata solo una volta. Più efficace l'introduzione del potere del premier di chiedere e ottenere elezioni anticipate in caso di sconfitta sulla fiducia, pure previsto in Germania e usato in passato dai cancellieri Brandt, Kohl e Schroeder.

Quale legge elettorale? L’ipotesi di un Italicum rivisitato

Quanto alla legge elettorale, è evidente che il premierato funziona se c'è una maggioranza certa e con l'attuale Rosatellum non è sicuro: se il 25 settembre il voto degli italiani è stato chiaro, non è stato così nel 2018, quando il risultato incerto sfociò in grandi coalizioni tra avversari. La soluzione sul tavolo della maggioranza è dunque quella di un sistema proporzionale con premio di maggioranza: la Consulta ha già stabilito che è conforme a Costituzione attribuire a chi ottenga il 40% dei voti il 54% dei seggi, né ha precluso forme di ballottaggio nazionale qualora nessuno raggiunga tale soglia purché siano possibili nuovi apparentamenti tra primo e secondo turno. L’idea, per un sorriso della srtoria, è dunque quella di un renziano Italicum rivisitato tenendo conto delle sentenze della Consulta nel frattempo intevernute