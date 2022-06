Presidio diretto per ampliare il residenziale

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Scavolini ha aperto la branch UK nel 2015 con l’obiettivo di presidiare direttamente il territorio e ampliare le opportunità di business. Da allora il gruppo ha consolidato la sua presenza e continua a crescere. «Il mercato britannico rappresenta per noi un’area strategica, dove la nostra presenza è forte, strutturata e in continua crescita, confermando ancora una volta il ruolo di Scavolini come brand ambassador del made in Italy», dice Fabiana Scavolini, amministratore delegato. «Londra - continua - resta il centro nevralgico del design e dell’architettura nel mercato britannico, grazie anche all’elevata concentrazione di studi di progettazione tra i più importanti al mondo che controllano i più grandi sviluppi immobiliari internazionali».

La strategia di espansione si focalizza sul potenziamento del canale retail. Il processo di sviluppo è legato in primo luogo al segmento residenziale, il canale principale di vendita, ma anche il settore contract si sta affermando come leva funzionale e ricca di opportunità. La proposta di arredo è sempre piú orientata verso un sistema casa integrato, dalla cucina alla stanza da bagno alla cabina armadio, che, conclude Scavolini «costituisce un vantaggio competitivo importante che ci permette di crescere in maniera significativa».