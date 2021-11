Regioni a rischio, i governatori: restrizioni solo a carico dei non vaccinati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più, con il passare dei giorni, si fa concreto il rischio di abbandonare il bianco per approdare in zona gialla, più monta il pressing delle Regioni alle prese con una crescita dei contagi (ma non solo) per mettere in campo restrizioni per chi ha deciso di non vaccinarsi. Una strategia che punta a scongiurare l’applicazione di regole generali in caso di passaggi in zona gialla o arancione per l’eventuale aumento dei contagi. La richiesta arriva, in particolari, da amministrazioni di centrodestra. Il Governo per ora frena.

Le prime a muoversi in questa direzione sono state infatti il Friuli Venezia Giulia e la Liguria. La prima, se si guarda agli ultimi dati disponibili, in base alle elaborazioni di Lab24, è a un passo dalla zona gialla: è già oltre la soglia dei 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti, un limite che prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri, legati soprattutto ai ricoveri, faceva scattare da sola il colore rosso, con chiusura dei negozi oltre che di bar e ristoranti. La Liguria fa parte del gruppo delle quattro regioni con più contagi (le altre sono, oltre il Fvg, l’Alto Adige e il Veneto). A stretto giro la linea sono andate dietro Lombardia e Calabria. In generale, le Regioni hanno chiesto risorse a fronte dei costi sostenuti per affrontare l’emergenza sanitaria.

Fedriga, vaccinati non possono avere restrizioni

«Se ci sono restrizioni siano per tutti tranne che per i vaccinati», ha sottolineato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine di un convegno della Fondazione Italia in Salute a Roma. «Il vaccino funziona e limita i rischi - ha aggiunto -, noi dobbiamo avere fiducia nella scienza e combattere contro le menzogne, i vaccinati che vanno in ospedale sono anziani o immunodepressi. Per questo è fondamentale la dose booster».

Toti, restrizioni valgano solo per non vaccinati

Sulla stessa linea il governatore della Liguria. «Chiederemo al Governo come Regioni che le misure restrittive legate alle fasce di colore valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino, non per le persone che lo hanno correttamente fatto», ha annunciato Giovanni Toti, dopo aver telefonato a Fedriga, che oltre a essere governatore del Friuli Venezia Giulia è anche presidente della Conferenza delle Regioni. «Se qualcuno deve essere convinto sono coloro che non si sono vaccinati - ha aggiunto Toti -, le misure che devono essere prese, lo devono essere solo per i non vaccinati, non certo per chi ha fatto fino in fondo il suo dovere».

Fontana, niente a restrizioni per chi si è vaccinato

«Non possiamo pensare a restrizioni per questi cittadini che hanno dimostrato fiducia, consapevolezza e senso del bene comune». Così ha scritto su Fb il presidente della Lombardia Attilio Fontana, riferendosi agli «oltre 8 milioni di lombardi che hanno con convinzione e senso di responsabilità aderito alla vaccinazione» contro il Covid.