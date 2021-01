Prestazioni gratuite: la lettera d’incarico scongiura i controlli del Fisco

Lettera d’incarico e non corrispettivo simbolico

Pur tenendo presente che la Cassazione, con diverse pronunce, ha stabilito che l’onerosità della prestazione professionale non è essenziale (sentenza n. 16966/2005) e che non sono contestabili da parte dell’amministrazione finanziaria le prestazioni rese dai professionisti a titolo gratuito a favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela (sentenza n. 21972/2015), al fine di prevenire e scongiurare eventuali accertamenti basati sulla gratuità delle prestazioni rese, nei casi in cui i beneficiari delle prestazioni gratuite non siano legati da rapporti di parentela con il professionista ( in tal caso la gratuità è evidente) potrebbe essere opportuno predisporre e inviare prima di svolgere la prestazione, lettere di incarico in cui si evidenzino le motivazioni per cui non sarà previsto alcun corrispettivo.

Allo stesso fine, invece, non sembra opportuno prevedere un corrispettivo simbolico, anche in virtù del principio dell’equo compenso in base al quale il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e, comunque, conforme ai parametri ministeriali stabiliti in caso di liquidazione giudiziale dei compensi.