Prestazioni, leggerezza, versatilità d'uso: Asus toglie i veli ai nuovi Vivobook e Zenbook

Stile e colori non convenzionali, design spinto alla ricerca alla massima compattezza senza rinunciare all'eleganza, prestazioni al top (compresa la durata della batteria) e dotazione tecnica di prim'ordine nell'annunciare i modelli 2022 delle famiglie Vivobook e Zenbook, Asus non ha certo rinunciato a lodare le caratteristiche dei suoi nuovi notebook, nel segno di una tradizione che vede la casa taiwanese come un marchio di riferimento per il mobile computing.

Schermi Oled 3.2K da 16 pollici per i content creator

Punti fermi del corredo delle serie Vivobook Pro e Vivobook S sono sin dall'anno passato la suite Nividia Studio e gli schermi con pannello a tecnologia Oled mentre a garantire potenza alle new entry di Asus ecco i processori di ultima generazione targati Intel (Core i7 e i9 H-Series) e Amd (Ryzen 6000 H-Series) supportati da una memoria Ram Ddr5 molto più che generosa (fino a 32 Gbyte). I primi, in particolare, aggiungono alle Cpu in questione un'unità grafica Nvidia di ottimo livello come la GeForce RTX 3070 Ti e componenti innovativi come i sistemi di raffreddamento proprietari IceCool Pro per una potenza termica combinata fino a 140 watt, il controllo rotativo digitale del DialPad e i già citati display Oled ad altissima risoluzione, fra cui il primo esemplare 3.2K da 16 pollici al mondo. Altro grande pregio dei Vivobook Pro, infine, sono le diverse opzioni di connettività presenti di serie (dalle porte Thunderbolt 4 da 40 Gbps o Usb4 e Hdmi 2.1 al modulo per agganciare le reti WiFi 6E) e il sistema audio Dolby Atmos certificato Harman Kardon. Nella serie Vivobook S i punti di forza che spiccano a specifica sono gli schermi Oled NanoEdge 4K e le primizie dei pannelli da 14,5 e 15,6 pollici 2.8K con refresh rate a 120 Hz, lo spessore dello chassis di 17,9 mm nel punto più sottile, per un peso che si ferma a 1,6 kg, e le cerniere che permettono di ruotare lo schermo di 180 gradi per aumentare le opzioni d'uso del notebook.

Dual display Oled e spessore inferiore ai 15 mm

Come i precedenti, anche la selezione 2022 degli Zenbook Pro e Zenbook S lavorano con le Cpu di nuova generazione di Intel e Amd e non di discostano dal verbo delle prestazioni elevate abbinate alla cura dei dettagli all'insegna della massima mobilità e versatilità e di risorse che vanno a soddisfare le esigenze di chi lavora nella progettazione 3D, nell'editing video, il live streaming e i workflow di design grafico. Il top di gamma in assoluto, il modello 16X Oled con schermo touchscreen 4K Oled HDR 60 in formato 16:10, viene etichettato come il più potente di sempre di questa famiglia e come nuova icona del concetto di computer portatile ultrasottile (lo spessore è di 16,9 mm). Altre primizie primo Zenbook da 17 pollici (la serie Pro 17) mentre non meno importanti per Asus sono anche l'evoluzione del doppio display della serie Pro 14 Duo Oled, che grazie a un nuovo meccanismo di auto-inclinazione solleva il touchscreen secondario ScreenPad Plus da 12,7 pollici per consentire un migliore raffreddamento e una migliore ergonomia, e gli esemplari da 13,3 pollici (sempre a schermo Oled) S 13 e il convertibile S 13 Flip che sfoggiano un peso nell'ordine del chilogrammo, il primo con uno spessore inferiore ai 15 mm e il secondo con un display che può ruotare di 360 gradi.