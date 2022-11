Prestiti agevolati alle banche: comincia la corsa al rimborso anticipato

Ascolta la versione audio dell'articolo

A inizio novembre 2022, i prestiti agevolati erogati dalla Banca Centrale Europea (BCE) al sistema bancario sono ancora superiori ai 2.130 miliardi di euro, un ammontare vicino al massimo storico di 2.200 miliardi raggiunto durante la crisi pandemica del 2020-2021. Gran parte di questi prestiti è di durata triennale (i TLTRO-III, barre gialle in Figura 1) e dovrebbe giungere a scadenza a giugno 2023.



BCE - FINANZIAMENTI AL SISTEMA BANCARIO

Con la Figura 1 visualizzo l’andamento nel lungo periodo (dal 1999 ad oggi) ed ad alta frequenza (dati settimanali) del totale dei finanziamenti della BCE al sistema bancario, decomposti per tipologia di strumento e durata dello stesso.

I rimborsi volontari sono possibili da oltre un anno, ma le banche non hanno mostrato interesse ad anticipare per via dei fortissimi incentivi a detenere i prestiti fino a scadenza. Infatti fino allo scorso giugno gli istituti hanno potuto guadagnare fino all’1% annuo di interessi sulle somme prese a prestito coi TLTRO per via della politica a tassi negativi della BCE, alla sola condizione di non ridurre l’erogazione del credito.

Con il rialzo dei tassi di interesse avviato da Francoforte a luglio 2022, i guadagno sui prestiti TLTRO si sono assottigliati fino a trasformarsi in interessi passivi a carico delle banche a partire dallo scorso settembre (cioè finalmente le banche hanno cominciato a pagare interessi sulle somme prese a prestito). Paradossalmente però l’incentivo a non rimborsare le somme è aumentato, a causa dell’aumento più che proporzionale del tasso che remunera i depositi in BCE.

In altri termini, le banche europee avrebbero potuto ottenere profitti extra privi di rischio fino a 20 miliardi di euro semplicemente evitando di rimborsare in anticipo i prestiti e depositando la liquidità correlata presso la banca centrale. Il tutto peraltro sarebbe accaduto in una fase di forte rallentamento economico e progressiva restrizione del credito all’economia reale.