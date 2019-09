Prestiti e mutui, perché la cura Bce ha aiutato più le famiglie che le aziende Le condizioni di finanziamento per le imprese sono favorevoli da tempo grazie alla politica espansiva della Bce. Dopo il mix di misure annunciato giovedì 12 settembre lo sono ancora di più di Andrea Franceschi

Bce, ecco perché Draghi non ha deluso i mercati

Le condizioni di finanziamento per le imprese sono favorevoli da tempo grazie alla politica espansiva della Bce. Dopo il mix di misure annunciato giovedì 12 settembre lo sono ancora di più. Soprattutto per via dell’ammorbidimento delle condizioni del cosiddetto piano Tltro (i finanziamenti agevolati al settore bancario vincolati all’erogazione di crediti a famiglie e imprese) . Una revisione che prevede che il costo della raccolta per gli istituti che si finanziano alla Bce sia azzerato per arrivare, nel caso degli istituti che superano determinate soglie di impieghi, ad essere negativo fino allo 0,5 per cento. In alcuni casi insomma la Bce potrebbe arrivare a pagare le banche per spingerle a prestare soldi.

Si vedrà nei prossimi mesi l’impatto del nuovo pacchetto di stimoli voluto dalla Bce sui crediti all’economia reale. Ad oggi tuttavia non si può fare altro che registrare il fatto che, più che le imprese, siano state le famiglie a beneficiare della politica ultraespansiva della Bce. Almeno nell’ultimo anno e mezzo. Le statistiche sui nuovi mutui di Bankitalia fanno segnare numeri in costante crescita e a luglio (ultima rilevazione disponibile) i prestiti alle famiglie risultavano in rialzo del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Discorso diverso per i prestiti alle imprese che, dall’inizio dell’anno, stanno facendo registrare una continua flessione e a luglio risultavano in calo dello 0,44 per cento. Questa frenata dei prestiti alle imprese è frutto in parte dell’andamento altalenante della domanda di credito da parte delle imprese (dopo quattro anni di crescita la richiesta di nuovi prestiti si è fermata tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 per registrare una leggera ripresa nel secondo trimestre di quest’anno) e in parte di un atteggiamento più prudente da parte delle banche che, a partire dalle seconda metà del 2018, hanno inasprito le condizioni (cosa che invece non è accaduta per i mutui). Nel secondo trimestre di quest’anno - segnala sempre Bankitalia - «i criteri di offerta sui prestiti alle imprese hanno registrato un moderato inasprimento che ha riflesso un lieve aumento della percezione del rischio tra gli intermediari».

