Prestiti green, aumenta del 35% la sensibilità “verde” nel credito al consumo

A fronte di queste priorità ambientali però solo il 12% del campione si dichiara disponibile a spendere dal 10 al 20% in più per acquistare un prodotto o servizio green (era il 7% nel 2018), la stragrande maggioranza (65%) non andrebbe oltre il 5-10% mentre il 22% non è disposto a pagare di più.

I finanziamenti green dedicati

Per quanto riguarda i finanziamenti dedicati la ricerca Findomestic evidenzia come secondo il 66% delle persone intervistate “«lo Stato è l’istituzione che dovrebbe promuovere acquisti green e sostenibili». Anche le imprese produttrici dovrebbero avere un ruolo (56% delle risposte) nel favorire questo tipo di acquisti così come i rivenditori di beni di consumo (36%).

Sconti (per il 67% degli intervistati), formule di pagamento più convenienti (per il 50%) e una maggiore sensibilizzazione (37%) sono gli strumenti che possono incentivare gli acquisti green ed è in questo contesto che il 76% del campione sarebbe invogliato a comprare sostenibile attraverso un piano di finanziamento dedicato con tassi più favorevoli.

«Il credito al consumo segue l’evoluzione del mercato – spiega Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic –. Il consumatore si orienta sempre di più all’acquisto di beni green, il credito al consumo sostiene questa transizione. Direi che non solo la sostiene ma cerca anche sempre di più di promuoverla e favorirla. Dai dati tra gli operatori che fanno parte del mondo bancario e finanziario rappresentato da Assofin una percentuale importante oggi dichiara di aver, all’interno del proprio portafoglio-prodotti, offerte che contengono almeno una agevolazione».

Anche in Findomestic, aggiunge Bardazzi, «c’è una crescente attenzione: cresce l’impegno nel sensibilizzare il consumatore alle tematiche green e nel portarlo a consumare in modo eco sostenibile».