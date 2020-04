Prestiti Mes senza condizioni e un fondo ad hoc: le proposte sul tavolo dell’Eurogruppo di Beda Romano

Il ministro tedesco delle Finanze Olaf Scholz (Afp)

3' di lettura

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – A poche ore dalla prossima riunione dei ministri delle Finanze della zona euro, prevista per martedì 7 aprile, si moltiplicano le prese di posizione pubbliche a favore di una reazione congiunta europea allo shock economico provocato dalla pandemia influenzale. Il momento è politicamente delicato. In alcuni paesi europei, come la Germania, il dibattito è accesissimo mentre l'establishment tocca con mano la gravità della situazione economica.

La lettera di Maas e Scholz

In una lettera congiunta pubblicata da alcuni giornali europei, i ministri tedeschi Heiko Maas (Affari esteri) e Olaf Scholz (Finanze) hanno spiegato che «i Paesi più duramente colpiti dalla crisi del coronavirus devono essere stabilizzati a livello finanziario in modo rapidissimo, non complicato e in misura sufficiente». E ancora: «I mezzi finanziari non devono essere vincolati a condizioni inutili che equivarrebbero a una ricaduta nella politica dell'austerità» post-crisi finanziaria.



Verso prestiti Mes senza condizioni

I due ministri socialdemocratici si dicono convinti che il Meccanismo europeo di Stabilità debba concedere generosi prestiti ai governi in difficoltà senza condizioni particolari. La questione della condizionalità è stata discussa animatamente a livello europeo in queste ultime settimane. L'Italia, con altri paesi, ha chiesto che il MES potesse prestare denaro senza condizioni macroeconomiche, tenuto conto che la crisi è sanitaria. Su questo fronte, alla luce della lettera tedesca, un accordo è vicino.



Il dibattito sui coronabond

Ciò detto, i due uomini politici non discutono della possibilità di emissioni congiunte di debito, i cosiddetti Coronabonds. Il tema rimane controverso in Germania, ma a differenza che in Olanda il dibattito interno è avviato. Questo fine settimana in un editoriale, Der Spiegel spiega che l'opposizione tedesca ai Coronabonds è «poco solidale, meschina e codarda». Dello stesso avviso è la Süddeutsche Zeitung che avverte: «Se il veto del governo si dovesse imporre, la crisi italiana rischia di spazzare via l'euro».



Norber Röttgen, uomo vicino alla cancelliera Angela Merkel, candidato alla presidenza della CDU e presidente della commissione affari esteri del Bundestag, ha scritto su Twitter lunedì 6 aprile: «Il No categorico ai Coronabonds è economicamente fondato, ma emotivamente fatale. La Germania può rifiutare questa soluzione, ma deve fare molto più che riferirsi all'ESM. È necessario un chiaro segnale che nessuno sarà lasciato solo anche dopo la crisi in Europa».