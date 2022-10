Prestito di manodopera simulato: a rischio il reato di falsa fatturazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nelle varie forme di somministrazione di manodopera, le fatture relative ad un contratto dissimulato rilevano come operazioni giuridicamente inesistenti, ed in quanto tali costituiscono reato, se hanno consentito di beneficiare di un diverso regime fiscale. È questo, in sostanza, l’orientamento che sembra emergere dalle più recenti pronunce della Corte di cassazione.

Inesistenza giuridica

I giudici di legittimità ormai da qualche anno hanno individuato una specifica tipologia di fatture per operazioni inesistenti. Oltre alle fatture oggettivamente inesistenti (in cui l’operazione non è avvenuta), soggettivamente inesistenti (caratterizzate dal differente cedente o cessionario rispetto a quello indicato in fattura) e alla sovrafatturazione (il valore della cessione o della prestazione fatturata è superiore rispetto a quello realmente corrisposto), la Suprema corte fa riferimento anche alle fatture giuridicamente inesistenti.

Si tratta di documenti relativi a operazioni effettivamente avvenute tra le parti indicate in fattura, ma che descrivono un’operazione differente rispetto a quella contrattualmente prevista.

In tema di «prestito di personale», ad esempio una illecita somministrazione potrebbe essere dissimulata con un contratto di appalto o di distacco di personale. Così come l’acconto potrebbe essere simulato da una caparra o viceversa; o ancora un prestito di denaro dissimulato con una prestazione di servizi.

L’illecito penale

Nei confronti dell’emittente la fattura giuridicamente inesistente sussisterebbe l’illecito penale (previsto dall’articolo 8 del Dlgs 74/2000) di emissione di documenti per operazioni inesistenti. Inoltre, nei confronti dell’impresa – che ha inserito in dichiarazione tali documenti fittizi – potrebbe configurarsi il delitto (previsto dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000) di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di false fatture. Dal 24 dicembre 2019 sono puniti con la reclusione: