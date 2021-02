«Presto nuove misure per aumentare il capitale circolante»

Ormai è tempo di parlare di ristori. La Regione Lombardia come contribuirà?

Noi abbiamo già realizzato decine di milioni di indennizzi. Ma siamo chiari, non basta. Certo, va assicurato un reddito, perché senza si bloccano i consumi. Ma per salvaguardare il sistema produttivo dobbiamo anche immaginare strumenti nuovi, come il sostegno dell’innovazione, l’abbattimento di costi per chi investe. Non dobbiamo indicare la strada agli imprenditori, ma esserne alleati e chiedere a loro di cosa hanno bisogno. Metteremo in piedi un tavolo permanente per il confronto.

Intanto sul fronte del sostegno al reddito, la Regione avrebbe inviato in ritardo i dati della cassa integrazione e molti lavoratori lamentano ancora di non aver percepito tutto. Come si spiega?

Non è dipeso da noi ma dai mancati aggiornamenti dei database.

Il prossimo governo dovrà gestire i progetti del Recovery fund. Avete consigli pratici da dare?

Prima di tutto va detto che non possono essere gestiti soldi da maggioranze traballanti. Già adesso sono rimasti senza attuazione più di 200 decreti. E poi manca la progettualità. Senza progetti e calendarizzazione dei lavori, di cui verrà valutata la fattibilità e l’utilità, questi soldi non arriveranno, rischiamo di doverli restituire.

E secondo lei come vanno utilizzate queste risorse?

Per esempio nel completamento della banda ultra larga, nell’intermobilità, nell’idrogeno blu, nella formazione. Per esempio il mondo delle imprese e gli istituti tecnici e professionali vanno messi in maggiore contatto con le aziende. E invece noi abbiamo avuto un governo che non solo ha pensato a incentivare il monopattino, ma non ha neppure pensato che questo tipo di produzione è realizzata all’estero. Almeno aiutiamo le imprese italiane.

Pensa che le Regioni potranno dire la loro?

Mi auguro di sì. Il dibattito dovrebbe proprio essere affrontato a livello territoriale. Noi siamo pronti a portare sul tavolo i nostri progetti.