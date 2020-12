Presto ogni paese dovrà fare i conti con i suoi debiti di Antonio Patuelli

La Banca centrale europea, negli ultimi anni e soprattutto dallo scoppio della pandemia, ha sostanzialmente aumentato il suo ruolo positivo e tempestivo di intervento a sostegno delle economie dei Paesi membri del Sistema europeo delle Banche centrali. In particolare, ha sviluppato programmi di acquisto di Titoli, soprattutto di Stati, con ciò aumentando quotidianamente la quota del debito pubblico detenuto. Questo è particolarmente evidente per l’Italia che ha accresciuto costantemente da oltre mezzo secolo il proprio debito pubblico e che vede ora la Bce, assieme alla Banca d’Italia, essere divenute più che mai protagoniste in proposito, accrescendo l’ammontare di debito pubblico italiano detenuto.

Ma quanto potrà svilupparsi in futuro questa strategia d’emergenza?

Certamente la Bce non potrà acquisire all’infinito e in eterno una parte così significativa del debito pubblico presente e futuro dell’Italia, così come quelli degli altri Stati membri dell’Europa dell’euro. Peraltro, la Bce ha ora deciso di prolungare il Piano di reinvestimento e rinnovo dei Titoli accumulati con il programma anticrisi Pandemic emergency purchase programme (Pepp) La Bce ha inoltre recentemente reso noto che, in un secondo momento, vi sarà la riduzione del suo portafoglio investito in Titoli.

Pertanto non ci si deve illudere che la Repubblica Italiana possa ampliare all’infinito i propri debiti, poiché la Bce non potrà acquistarli sempre di più in futuro.

Peraltro, già nel 1981 vi fu il cosiddetto “divorzio” fra la Banca d’Italia e il Tesoro: fino ad allora la Banca d’Italia sottoscriveva tutti i Titoli di Stato non collocati nelle aste presso gli investitori.