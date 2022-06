Presto in orbita i satelliti Platino dell’Asi realizzati da Sitael per monitorare la Terra

Ascolta la versione audio dell'articolo

È grande più o meno come un frigorifero da campeggio, avrà a bordo strumenti ottici e radar, per l’osservazione della terra, e arriverà in orbita l'anno prossimo. Si tratta della nuova famiglia di satelliti Platino, sviluppati dal Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) guidato da Sitael per l'Agenzia spaziale italiana. L'azienda del Gruppo Angel fondato da Vito Pertosa ha la sua sede principale in Puglia, a Mola di Bari, ed è presente da poco anche a Torino oltre che a Pisa, Milano, Roma e Forlì.

«Si tratta di una opportunità industriale importante per prodotti che stiamo ultimando e che saranno pronti a volare nel 2023» racconta Chiara Pertosa presidente di Sitael, alla guida della Business Unit Spazio. Platino 1, in particolare, sarà equipaggiato con un sensore radar fatto da Thales Alenia Space, Platino 2 avrà a bordo molto probabilmente un sensore realizzato dalla Nasa per la rilevazione del particolato.

Saranno lanciati l'anno prossimo da Kourou nella Guyana Francese, grazie al lanciatore europeo Vega. «Il mercato dello spazio è esploso - spiega Pertosa - oggi per noi il comparto pesa tra il 10 e il 15% del fatturato ma crediamo che si tratti di una percentuale destinata a crescere. Siamo in fase di accelerazione e e contiamo di raggiungere il 30% dei ricavi nei prossimi anni».

Il sistema

Obiettivo della piattaforma Platino è quello di essere modulare, in grado di accogliere, spiega la presidente Pertosa, qualsiasi tipo di sensore, radar, ottico iperspettrale. Il Gruppo Angel - tre i rami industriali, oltre allo spazio, con 220 addetti, la divisione ferrovia e la meccatronica digitale - è uno dei pochissimi gruppi privati in grado di sviluppare un sistema completo da mandare in orbita per i programmi di osservazione del pianeta. A spingere il settore, in particolare il comparto legato ai programmi di osservazione terrestre, saranno i fondi messi a disposizione del Pnrr che si affiancano alle risorse del piano triennale dell'Agenzia spaziale italiana, con una domanda di fatto destinata a raddoppiare nel prossimo triennio.

La fabbrica di satelliti in Puglia

Anni di preparazione, dunque, e investimenti per “attrezzare” la fabbrica di satelliti della Sitael alle porte di Bari, dove l'anno scorso è stata realizzata la camera anecoica, uno speciale laboratorio completamente schermato, insonorizzato ed isolato dalle interferenze radio, destinato a testare in condizioni ottimali i satelliti. Con i suoi 100 metri quadri rappresenta la più grande installazione di questo tipo disponibile nel Sud Italia e tra la più moderna del Paese.