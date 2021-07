Presunti favori a boss: sospesa la direttrice del carcere di Taranto

Giustizia, Cartabia: "Anno difficile nelle carceri per pandemia e rivolte"

In quanto alla figura di Michele Cicala, così la descrisse la Guardia di Finanza: “Cicala in carcere ha studiato, si è migliorato, ha capito che la strada della violenza non era la più produttiva. Ha così intessuto relazioni con personaggi leciti ed illeciti nel tentativo di darsi una immagine da imprenditore”. “Da tutte le attività imprenditoriali, Cicala - disse ancora la GdF lo scorso aprile - ha previsto che una parte profitti vadano alle famiglie i cui esponenti sono in carcere. Ha persino creato delle cooperative per aiutare giovani disagiati, che servivano a entrare nelle gare per gli appalti pubblici”.

Baldassarri, candidata nel 2017 nel centrodestra

In quanto a Baldassarri, si è candidata a sindaco di Taranto nel 2017 per una coalizione di forze civiche e di centrodestra. Arrivò in testa al primo turno elettorale ma perse poi il ballottaggio nel confronto dello sfidante di centrosinistra Rinaldo Melucci, poi eletto sindaco di Taranto. Baldassarri è attualmente consigliere comunale di opposizione.

La reazione

“No, assolutamente, mi aspettavo un provvedimento del genere, sono ancora incredula, smarrita, sgomenta”. Così Baldassarri commenta la sospensione del Dap. Leggendo le motivazioni - ha detto - non riesco proprio a comprendere quale sarebbe il disvalore in questo caso disciplinare. Tengo a precisare che non sono indagata e non ho ricevuto alcun avviso di garanzia”. “Avrei essenzialmente manifestato - ha detto Baldassarri - a chi me ne ha fatto richiesta, ovvero i ragazzi che lavorano in un bar. Mi è stato chiesto se fossi il direttore del carcere, ho risposto di sì, mi é stato chiesto come stava i detenuti Romano, Buscicchio e Cicala, ho detto che stavano come possono stare i detenuti in custodia cautelare. Mi è stato chiesto cosa facessero tutto il giorno, ho detto quello che solitamente fanno in genere tutti i detenuti”. “Mi è stato chiesto - ha aggiunto Baldassarri - se potevo portare loro i saluti, ho detto che purtroppo in direttore si occupa di altro che portare i saluti. Mi é stato chiesto cosa potessero fare e ho detto che il modo per manifestare la loro vicinanza era quello di scrivere”. “Il bar é stato riaperto, perché dissequestrato, non comprendo i motivi perchè mortificare l'aspettativa di gente che stava lavorando e che nulla aveva a che fare col procedimento penale” ha detto la direttrice del carcere di Taranto.