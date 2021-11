Prevedere e prevenire: così l’intelligenza artificiale cambia l’assicurazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Proviamo, come hanno fatto gli esperti di McKinsey, a metterci nei panni di un utente che nell'anno 2030 si avvale del proprio assistente personale digitale per utilizzare un veicolo a guida autonoma. Dopo essere salito sull'auto, l'utente decide di portare la vettura in modalità “attiva” e di gestirne personalmente la conduzione.

L'assistente traccia un potenziale percorso e lo condivide in automatico con la compagnia assicurativa, che risponde immediatamente suggerendo un itinerario alternativo (...