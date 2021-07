Prevenzione e «contenimento»: le strategie per gestire la piazza

Per la polizia il livello informativo deve essere quello massimo possibile: è il metodo per ridurre al minimo la difficoltà della sorpresa, dell’imprevisto. Quello che in una piazza diventata ingovernabile scatenò i problemi gravissimi e la tragedia del G8 di Genova.

«Equilibrio tra disordine sopportabile e ordine indispensabile»

È il titolo di un volume pubblicato dall’Anfp. Sottolinea Letizia: «L’azione di contenimento è strategica, continua, decisiva per il successo di tutti. A Venezia, i manifestanti non dovevano entrare nella zona delle autorità e la polizia lo ha impedito. Poi ci sono le cosiddette cariche di alleggerimento: servono, appunto, a disperdere l’azione ostile ma per ridimensionare e annullare il rischio del conflitto».

Non si rincorre a tutti i costi, non si reagisce - i lanci di bottiglie sono tuttora usuali - non si accettano le provocazioni «a differenza del passato quando le si aspettava per poter rispondere».

Ogni poliziotto in piazza, oggi, dal questore fino all’ultimo agente, deve avere piena cognizione del contesto operativo. «Non è più la filosofia del pattuglione. Ma si incardina il senso della responsabilità per ciascuno dei colleghi».

Sfide difficili, non senza errori. In continuo aggiornamento.