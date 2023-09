Prevenzione, recupero, controlli: più strumenti contro il bullismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Più prevenzione nelle scuole per contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Un maggiore coinvolgimento dei genitori, che devono essere avvertiti tempestivamente dal dirigente scolastico. L’attivazione – da parte del tribunale per i minorenni – di percorsi di rieducazione e riparazione, con la partecipazione anche delle famiglie. E, nei casi più gravi, la possibilità di ricorrere all’ammonimento del questore. Sono alcuni degli strumenti per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo...