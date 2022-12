Previdenza agricola, per Enpaia utile raddoppiato e patrimonio record

Il presidente della Fondazione, Giorgio Piazza, ha espresso «grande soddisfazione per l'andamento della gestione perché, in un momento difficile come questo, Enpaia sta dimostrando una notevole capacità di reazione agli eventi, come dimostrato dai risultati del bilancio 2021 e come si intravede anche per il 2022. A livello macroeconomico, mi auguro che il lieve raffreddamento del tasso di inflazione in corso sia tendenziale e non solamente episodico poiché, in caso contrario, complicherebbe a dismisura il lavoro che stiamo portando avanti».

Il 2021, ha confermato il direttore generale della Fondazione, Roberto Diacetti, «è stato un anno straordinario per la Fondazione Enpaia in termini di redditività della gestione finanziaria e immobiliare, e il migliore della sua storia in termini di risultato economico. Il 2022, in un contesto macroeconomico totalmente mutato e contrassegnato dall’impennata dell'inflazione e dalla forte volatilità dei mercati, evidenzia, in linea con il comparto di riferimento, la resilienza della previdenza agricola, che cresce ancora per lavoratori attivi e aziende iscritte».