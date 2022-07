Previdenza, ancora poche le pensioni «di scorta»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Solo un lavoratore su tre ha una copertura previdenziale integrativa in Italia. E solo il 6% del finanziamento complessivo delle pensioni nel nostro Paese è costituito da quelle «di scorta», contro il 50% nel Regno Unito e il 52% nei Paesi Bassi, solo per fare un paio di esempi. Il dato emerge dal Rapporto annuale presentato all’Assemblea Ania 2022, che fotografa un quadro in evoluzione, ma ancora lenta.

L’andamento delle adesioni alle forme pensionistiche complementari è infatti in crescita graduale, considerando che nel 2021 ci sono state 664mila nuove adesioni (circa 178mila in più rispetto all'anno precedente). Complessivamente, alla fine del 2021, il numero delle posizioni in essere, ossia i rapporti di partecipazione complessivamente aperti presso le forme pensionistiche, era pari a 9,7 milioni, in aumento del 4,2% anno su anno. Depurando il numero delle posizioni dalle adesioni plurime, si ottiene il numero di iscritti: 8,8 milioni di persone, in aumento del 3,9% rispetto al numero di iscritti dell'anno precedente e pari al 34,7% della forza lavoro, vale a dire dei soggetti occupati o in cerca di occupazione di almeno 15 anni di età.

Un quadro in miglioramento, quindi, ma su cui le assicurazioni possono ancora lavorare in termini di offerta, marketing e promozione, «Per quanto riguarda le necessarie integrazioni al nostro prezioso sistema pubblico, in particolare quello previdenziale, vogliamo favorire la diffusione delle coperture integrative: a tal fine, svilupperemo iniziative mirate e innovazione di prodotto», ha confermato la presidente Maria Bianca Farina all’ultima assemblea Ania.

Emergono, comunque, segnali di criticità, legati probabilmente anche alle difficoltà economiche sopraggiunte con la pandemia e con il conseguente lockdown. Nel 2021 è infatti rilevante, essendo pari a oltre 2,4 milioni di persone, la quota di iscritti che risultano non aver versato contributi, fenomeno che ha interessato i fondi pensione aperti in misura maggiore rispetto alle altre forme. In particolare, questi iscritti hanno registrato l'aumento maggiore (6,5%) mentre l’incremento più elevato in valore assoluto (poco più di 184mila) è stato relativo agli iscritti ai fondi pensione negoziali.

Nell'ultimo triennio, comunque, la distribuzione percentuale delle posizioni in essere nelle varie forme previdenziali è rimasta sostanzialmente invariata. Nella serie storica dei contributi osservata dal 2002, la quota attribuibile alle diverse tipologie di forme previdenziali nel 2021 è risultata sostanzialmente in linea con quella registrata alla fine dell’anno precedente.