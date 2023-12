Previdenza complementare, salgono del 6% gli iscritti e a oltre 5 miliardi il patrimonio del Fondo Fon.te

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una crescita del 6% degli iscritti, che superano quota 271mila, e un patrimonio in gestione che sale a oltre 5 miliardi, grazie «al miglioramento dei rendimenti finanziari e all’aumento delle contribuzioni in entrata che, secondo i dati del preconsuntivo, supereranno a fine anno i 600 milioni». Sono i risultati 2023 di Fon.te, il fondo pensione complementare per i dipendenti del settore terziario (commercio, turismo, servizi) e di quello dell’artigianato, che emergono dalla relazione annuale, che è stata presentata al Senato. E nella quale si sottolinea la necessità di spianare la strada, appunto, alla previdenza complementare. Che «non può più essere considerata solo “integrativa” ma dovrà necessariamente essere direttamente interconnessa alla previdenza obbligatoria, in un’ottica di giustizia previdenziale».



I risultati 2023

Nato nel 1996 come fondo di previdenza complementare del terziario, Fon.Te. ha natura negoziale tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori ed è costituito come ente no profit. Dal 1° aprile 2022 si è aperto ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi. Nella relazione annuale illustrata dal presidente del Fondo, Maurizio Grifoni, si fa notare che Fon.Te. ha deliberato investimenti per circa 500 milioni nei private markets, tra Fondi di private equity, Fondi di private debt, Fondi infrastrutturali e di venture capital.



Gli effetti dell’inverno demografico

Nel dossier si evidenziano gli effetti del cosiddetto “inverno demografico”. A questo proposito si ricorda che nel corso del forum internazionale del Future Investment Initiative (FII) Institute, che si è tenuto in Arabia Saudita nello scorso mese di ottobre, è emerso che il 52% dei giovani, a livello mondiale, appare fortemente preoccupato per la propria pensione. In particolare, il nostro Paese è quello che maggiormente risentirà del cosiddetto “inverno demografico” con una popolazione che nel 2050 avrà 5 milioni in meno di residenti attivi e un calo delle nascite anche per la riduzione della popolazione femminile in età fertile e, quindi, compresa tra i 15 e i 49 anni. Il rischio, si legge nella relazione annuale del Fondo Fon.te, è che fra 30-40 anni ci saranno persone che vivranno ad alto rischio povertà. Anche gli ultimi dati Istat confermano una crescita della denatalità e dell’invecchiamento della popolazione, con quasi 7mila nascite in meno nel 2022 rispetto al 2021 e ben 183mila in meno rispetto al 2008.



Le risorse della previdenza complementare sottoutilizzate per rilanciare l’economia

«Il tema delle pensioni si affaccia continuamente nel dibattito politico culturale del nostro Paese, tuttavia, permane una scarsa conoscenza di questo strumento di risparmio soprattutto tra le nuove generazioni», si afferma nel dossier. Che evidenzia anche come si avverta ormai «la necessità di trovare nuove soluzioni per garantire la sostenibilità finanziaria dell’intero sistema previdenziale e, al contempo, l’adeguatezza dei futuri trattamenti pensionistici». Nella relazione annuale, in particolare, si ricorda che i fondi pensione sono considerati come investitori istituzionali responsabili del sostegno all’economia del Paese. E si sottolinea che «a livello complessivo sappiamo che soltanto una parte limitata dei circa 200 miliardi di risorse gestite dalla previdenza complementare viene destinata all’economia reale. Come noto, questa situazione, tipicamente italiana, non si riscontra in nessun altro Stato europeo: negli altri Paesi, infatti, affluiscono in favore dell’economia reale risorse per almeno il 40% del totale degli assets under management presso i fondi pensione».



Previdenza integrativa in tandem con quella obbligatoria

Nel dossier non mancano alcuni suggerimenti. «La previdenza complementare non può più essere considerata solo “integrativa” ma – si afferma nel documento - dovrà necessariamente essere direttamente interconnessa alla previdenza obbligatoria, in un’ottica di giustizia previdenziale che tenga conto, da un lato, della salvaguardia del patto generazionale che caratterizza il primo pilastro e, dall’altro, di fare in modo che l’accesso alla previdenza complementare sia alla portata di tutti e non dei soli garantiti, vale a dire coloro che hanno carriere più stabili e redditi più alti». Anche perché, si sostiene ancora nella relazione del Fondo Fon.te, «solo trattando insieme il primo e secondo pilastro si può addivenire a meccanismi che assicurano trattamenti pensionistici adeguati alle attuali esigenze di lavoratrici e lavoratori».