Previdenza, sì al regime agevolato solo se c’è la richiesta specifica

Ho aderito al regime forfetario fiscale da due anni, sono un commerciante e credevo di aver diritto, automaticamente, al regime agevolato previdenziale. Invece, mi hanno detto che devo fare espressa richiesta all’Inps per aver diritto a versare i contributi in maniera ridotta. Gradirei sapere come stanno veramente i fatti.

Per accedere al regime previdenziale agevolato è necessario fare specifica richiesta all’Inps, dopo aver aderito al regime fiscale forfetario; infatti, senza l’adesione esplicita al regime agevolato previdenziale lo stesso non viene attribuito, dato che l’accesso è una facoltà e dipende dalla volontà o meno del contribuente di aderirvi. È da ricordare che la facoltà di versamento della contribuzione in forma ridotta è stata istituita con la legge 190/2014 e successive modificazioni (legge 208/2015) e in particolare l’articolo 1, commi 76-84, che prevedono un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 e successivi.

Destinatari sono coloro che si trovino ad essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate. In particolare, tali soggetti nell’ipotesi in cui abbiano aderito al regime fiscale forfetario, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.

Possono aderire alla contribuzione agevolata coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir ovvero di srl di cui all’articolo 116 del Tuir, rivestano solo ed esclusivamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa. L’adesione avviene in via telematica, attraverso la compilazione del modello predisposto all’interno del sito internet dell’Inps nel Cassetto per artigiani e commercianti.

È da sottolineare che l’accesso al regime agevolato previdenziale è conseguenza, necessaria, dell’adesione al regime forfetario fiscale, nel senso che deve esserci prima l’adesione a quello fiscale e successivamente quello previdenziale. Infatti, nell’ipotesi in cui sia stata chiesta l’adesione al regime previdenziale agevolato con il relativo accoglimento, senza previa adesione a quello forfetario fiscale, successivamente si dovrà procedere al recupero della contribuzione non versata per mancanza dei requisiti previsti.

Con l’adesione, si ha diritto al versamento della contribuzione in maniera inferiore; in particolare, la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

Però, contemporaneamente, per l’accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l’articolo 2 comma 29 della legge 335/95, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. Di conseguenza, il calcolo del dovuto sarà fissato con la riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale; se l’importo complessivamente versato, risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Per l’accredito di 12 mesi di contribuzione, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale; se viene effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.

Niente porte girevoli: chi esce non potrà più rientrare

Avevo aderito al regime agevolato previdenziale e poi ho chiesto di uscire. Ho chiesto di rientrare e mi è stata negata tale possibilità. Rifiuto corretto?

La reiezione è corretta, in quanto dopo aver aderito al regime previdenziale agevolato ed aver chiesto l'uscita da tale regime, non è possibile rientrare. Tenendo conto di quanto prevede l'articolo 1, comma 84, della legge 190/2014 e successive modificazioni e integrazioni, il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato, neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.