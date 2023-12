Preziosi Food, in vendita il big italiano degli snack

Artefice del rilancio di Preziosi Food è stato il nuovo amministratore delegato Lorenzo Caporaletti, manager con oltre 30 anni di esperienza nella gestione di turnaround e di start-up come Ceo in settori diversificati. Arrivato nel settembre 2020 alla guida del gruppo, ha portato l’azienda a quasi raddoppiare fatturato e redditività in soli tre anni. «Chiuderemo l’anno - spiega l’ad Lorenzo Caporaletti - con un fatturato di 84 milioni, rispetto ai 50 milioni di 3 anni fa e una marginalità raddoppiata: con un ebitda margin salito dal 5% a oltre il 10 per cento. Merito del nuovo piano industriale e della rifocalizzazione del business, che ora per il 70% è focalizzato sul private label, con nuovi investimenti che hanno aumentato la capacità produttiva».

Azionisti di Preziosi Food sono attualmente con il 57,13% Vertis e Hat, tramite un veicolo dove il fondo guidato da Amedeo Giurazza ha il 65% e quello condotto da Ignazio Castiglioni il 35%. Le quote restanti fanno capo a Grani & Partners e a soci storici, come Vito Spada e Donato D’Alessandro.

