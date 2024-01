Prezzi ancora ad alta quota per le località sciistiche top

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il sole che ha brillato sul real estate delle località sciistiche di lusso nel mondo sta lasciando il posto a previsioni di instabilità, prevalentemente legate alle incertezze globali. La buona notizia, però, è che alcune località italiane di pregio compaiono nelle prime posizioni a livello globale: a scattare la fotografia dell’andamento e dei prezzi è l’ultimo «Ski Report World Residential» inverno 2023-2024 di Savills Research, che Il Sole 24 Ore è in grado di divulgare nei dettagli.

Il mercato immobiliare sciistico

Nell’ultimo anno l’altalena dell’economia globale ha giocato un ruolo tangibile nel ridefinire il panorama del mercato immobiliare sciistico. I dati presentati nel recente Ski Report di Savills dipingono un quadro interessante e complesso, caratterizzato da un calo medio annuale di poco più del 4% nel Prime Price Index. Tuttavia, dietro questa cifra si nascondono storie sorprendenti di crescita record, domanda inarrestabile, e destinazioni italiane che emergono nella competizione globale.

Il mercato ha sperimentato un’incredibile crescita del 20% nella stagione 2021/22, stabilendo nuovi record. Tuttavia, nell’anno successivo, un calo del 4% all’anno nel Prime Price Index fa riflettere sull’instabilità di questo settore. I valori medi restano ancora saldamente al 20% sopra i livelli del 2021 e addirittura al 41% oltre i prezzi pre-pandemia, dimostrando una domanda robusta, una scarsa offerta e una mancanza di sviluppo edilizio.

Savills Ski Resilience Index

Il rapporto non si limita a numeri e percentuali, ma si spinge a un’analisi qualitativa con il Savills Ski Resilience Index, che classifica 61 località sciistiche in tutto il mondo, utilizzando cinque parametri per misurare la qualità e l’affidabilità delle condizioni di una località e la sua capacità di fronteggiare i cambiamenti climatici.

Cinque parametri chiave – innevamento, affidabilità, durata della stagione, altitudine e temperatura – convergono in una classifica che vede Aspen e Vail negli Stati Uniti dominare la scena, seguite da Zermatt in Svizzera.

L’Italia entra in classifica con Breuil-Cervinia al 5° posto, Cortina D’Ampezzo al 39° e Pinzolo al 46°, che ottengono punteggi alti soprattutto per il giusto mix di temperature e altitudini raggiungibili.

Danilo Orlando, head of residential di Savills, sottolinea il ruolo chiave dell’Italia come destinazione ambita per l’acquisto di case in montagna, particolarmente apprezzata dagli investitori stranieri. Nei segmenti di fascia prime e ultra-prime, la prospettiva positiva dei prezzi si prospetta nel 2024, alimentata dalla carenza di offerta e dalla minore dipendenza dai finanziamenti.

I cambiamenti dell’ultimo anno

Nell’ultimo anno alcune località hanno letteralmente scalato la classifica. Due in particolare le località giapponesi, presenti nell’indice che sono salite rispettivamente di 26 e 29 posizioni nella top 25 delle località più resistenti ai cambiamenti climatici, spinte da nevicate record e basse temperature. Si tratta di Niseko e Furano, entrambe note per gli eccellenti livelli di neve fresca, che ormai attraggono gli sciatori di fascia alta da tutto il mondo.

Anche due località svizzere hanno guadagnato molti posti nella classifica nel corso dell’anno: Crans Montana e Andermatt sono entrate entrambe nella top 25. Quest’anno Crans Montana è salita di 23 posizioni rispetto all’anno scorso. Altitudini elevate, basse temperature e livelli di affidabilità costantemente elevati hanno contribuito a portare queste due località più in alto nella classifica. Mentre la stagione diventa più breve alle quote più basse, lo sci d’alta quota e lo sci sui ghiacciai diventeranno sempre più importanti.