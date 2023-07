I prezzi delle auto nuove in Italia sono raddoppiati negli ultimi 20 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per acquistare una vettura nuova, nel 2023 una famiglia deve spendere in media 7,7 redditi netti medi mensili rispetto ai 4,7 di 20 anni fa. Per l'elettrico la media è di 12,8 mensilità. Dal 2003 al 2023 i prezzi delle auto nuove sono raddoppiati (+99%), a fronte di un aumento dei redditi del 22%.

Com'è cambiato il rapporto valore-reddito

Negli ultimi vent'anni sono cambiate le regole del prezzo d'acquisto di un'automobile con un incremento notevole rispetto al reddito medio mensile che non ha avuto un aumento proporzionale. Grazie all'analisi del Centro Studi di AutoScout24, il portale di annunci auto e moto, leader in Europa, considerando la media dei prezzi a listino entry level delle Top 10 auto nuove più vendute, possiamo avere una panoramica più chiara di quanto sta accedendo. Grazie ai dati forniti in esclusiva a Il Sole 24 Ore degli ultimi quattro anni (dal pre-covid ad oggi) è possibile notare il più importante aumento: dal 2019 al 2023, il prezzo di un'auto nuova è passato da 17.360 euro a 21.040 euro, facendo registrare un incremento del 21,2%. Dai 6,3 stipendi medi netti che servivano, oggi per acquistare un veicolo ne servono almeno 7,7. Infatti, le stesse auto hanno aumentato di valore del 33%, chiedendo un esborso maggiore per gli italiani, in quanto i redditi medi mensili famigliari non hanno subito la stessa crescita: da un reddito netto medio di 2.759 euro nel 2019, oggi questo è leggermente calato a 2.734 euro.

Modelli e prezzi

Vediamo qualche esempio pratico del balzo dei prezzi nel quadriennio 2019-2023. La Fiat Panda resta l'auto più venduta in Italia anche nel 2023. Ad oggi il prezzo di listino medio è di 15.750 euro mentre nel 2019 bastavano 11.550 euro, un rapporto quindi del 4,2. Ma vediamo qualche altro esempio di auto che oggi è nella top ten: Jeep Renegade che oggi ha un valore di 26.300 mentre nel 2019 di 23mila euro, Volkswagen T-Roc che ad oggi vanta un valore di 28.500 mentre nel 2019 era di 23.600 euro, Fiat 500 è passata da un valore di 14.500 euro del 2019 a 18mila euro del 2023 e Dacia Santero che da 7.450 euro ha raggiunto i 12.500 euro.

Reddito necessario per acquistare un'auto: come cambia

Alla luce di questi dati, è possibile avere una fotografia più chiara che mostra alcune evidenze del mercato: per un'auto nuova del segmento A il prezzo medio era di 12.580 euro nel 2019, pari a 4,6 redditi. Nel 2023 si sale a 18.050 euro (+43,5%), per 6,6 redditi. Passando al segmento B, il prezzo medio di un'auto nuova era di 16.118,75 euro nel 2019, pari a 5,8 redditi. Nel 2023 si sale a 22.185 euro (+37,6%), per 8,1 redditi. Infine, per un'auto nuova del segmento C il prezzo medio di un'auto nuova era di 27.612,78 euro nel 2019, pari a 10 redditi. Nel 2023 si sale a 35.335 euro (+28%), per 12,9 redditi. E guardando all'alimentazione elettrica il valore di vendita è calato: il prezzo medio di un'auto nuova era di 49.114,60 euro nel 2019, pari a 17,8 redditi. Nel 2023 si scende a 35.127 euro (meno 28,5), per 12,8 redditi.

L'andamento degli ultimi vent'anni

L'analisi di AutoScout24 ha preso in considerazione anche le 10 auto nuove più vendute nei segmenti A, B e C. Per acquistare una citycar di segmento A, si va dai 4 redditi familiari netti medi mensili del 2003 ai 6,6 attuali (18.050 euro), che arrivano a 10,2 se si considera un'auto elettrica; per il segmento B si passa da 4,7 di 20 anni fa a 8,1 (22.185 euro) e per il segmento C da 7,2 a ben 12,9 (35.225 euro), quasi il doppio.A livello regionale, nel 2023 la Sicilia e l'Abruzzo sono i territori dove è richiesto il numero più alto di redditi familiari netti medi mensili per acquistare un'auto nuova (9,7), seguita da Campania (9,5), Basilicata (9,4), Puglia (9,3) e Molise (9,2). Al contrario, ovviamente per una questione di redditi più alti, troviamo la Lombardia e il Trentino-Alto Adige, dove sono sufficienti 6,7 mensilità.Ma se confrontiamo il dato rispetto al 2003, l'Abruzzo e la Campania sono le regioni dove è aumentato maggiormente il numero di redditi medi mensili necessari per acquistare un'auto nuova, rispettivamente con più 4,8 e più 4 mensilità.