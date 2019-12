Prezzi del gas mai così bassi in Europa a dicembre La svolta nelle trattative Russia-Ucraina per il transito del gas ha spazzato via il timore di difficoltà di approvvigionamento dal 1° gennaio. Sul mercato pesa anche l’eccesso di offerta, con spedizioni record di Gnl dagli Stati Uniti. Il prezzo del combustibile è ora sceso sotto 13 euro per Megawattora al Ttf, il minimo storico per il mese di dicembre di Sissi Bellomo

(REUTERS)

3' di lettura

Nel cuore dell’inverno il gas non è mai costato così poco sui principali hub europei. Un regalo di Natale ai consumatori che dipende anche dal risveglio dell’ottimismo sulla continuità delle forniture dalla Russia.

L’«accordo di principio» sul transito del gas russo in Ucraina ha incoraggiato gli operatori, provocando vendite concentrate soprattutto sul gas per consegna gennaio, mese in cui non sarà più in vigore il vecchio contratto decennale tra Gazprom e Naftogaz.

Al Ttf olandese – hub che ormai fa da benchmark persino per il Gnl statunitense – il prezzo è crollato del 9% in apertura, a 13,70 euro per Megawattora, mentre al Psv italiano si è scesi fino a 15,65 €/MWh. A fine seduta il ribasso rimaneva vicino al 6%, con il Ttf poco sopra 14 € e il Psv appena sotto 16 €.

Il mercato è sotto pressione anche a causa dell’eccesso di offerta, con enormi quantità di gas liquefatto che continuano a raggiungere il Vecchio continente, soprattutto dagli Stati Uniti. Metà dei carichi di Gnl esportati dagli Usa a novembre hanno raggiunto l’Europa, recapitando l’equivalente di 360 milioni di metri cubi al giorno di gas, un record storico.

Nel frattempo anche la Russia ha accelerato l’export di gas, per favorire l’accumulo di scorte in previsione del rischio di uno stop ai transiti in Ucraina. Nella prima settimana di dicembre, osserva Icis, i flussi di Gazprom si sono spinti al record da 34 mesi (611 milioni di metri cubi), quelli via Ucraina hanno raggiunto un record da 26 mesi (323 mcm).

Il prezzo del gas day-ahead al Ttf è sceso sotto 13 €/MWh, a livelli mai visti nel mese di dicembre. La svolta nelle trattative Russia-Ucraina ha dato il colpo di grazia.