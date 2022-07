Prezzi del gas saliti dell’800%. Così l’energia è la nuova arma russa contro l’occidente

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Cosa lega il lontano Sri Lanka, sconvolto in questi giorni da violente proteste per un’inflazione mai vista prima, e l’invasione dell’Ucraina? Probabilmente lo stesso fattore che sta riportando lo spettro della recessione su tanti Paesi: la corsa dei prezzi del metano. Dall’inizio del 2021 l’incremento dei futures scambiati sulla Borsa di Amsterdam ha superato l’800 per cento. Il primo grande shock del gas naturale sta dispiegando i suoi effetti in ogni angolo del Pianeta. Si poteva evitare? Domandarsi se l’Europa è davvero vittima di un conflitto che ha contribuito a far impennare di tre volte i prezzi rispetto ai valori precedenti la guerra è legittimo.

Europa in balìa dei ricatti di Putin

Si dice che l’uomo ricordi meglio, e più a lungo, le esperienze negative rispetto a quelle positive. Ma quando si parla di energia, non si può affermare lo stesso, almeno per quanto riguarda i Capi di Governo europei. Nonostante i numerosi “sgarbi” del presidente russo Vladimir Putin, e la sua comprovata propensione a utilizzare il gas come uno strumento di pressione geopolitica, è come se i Paesi europei avessero preferito chiudere gli occhi, ripetendo gli stessi errori nel corso degli anni. Non hanno investito quanto dovevano nella diversificazione degli approvvigionamenti e nei rigassificatori, anzi con 155 miliardi di metri cubi di importazioni la dipendenza energetica dei Paesi Ue da Mosca ha toccato livelli record. E oggi si ritrovano in balìa dei ricatti di Putin. Gran parte degli Stati membri vorrebbe recidere il cordone ombelicale energetico che li lega a Mosca. Anche perché uno stop totale delle forniture russe all’Europa da possibilità è divenuto una probabilità. E se accadesse, il rischio di una recessione sarebbe concreto.

LA CORSA DEI PREZZI

Il problema, tuttavia, è come rinunciare al gas russo in modo indolore. Una soluzione, nel breve periodo, non c'è. Eppure di segnali Putin ne aveva lanciati. A cominciare da quella prima guerra del gas scatenata contro l’Ucraina a inizio 2006. Accusando Kiev di non aver rispettato i termini contrattuali, ma in realtà volendo punirla per aver voluto sganciarsi dall’orbita russa con la rivoluzione arancione, Mosca tagliò le forniture di metano all’Ucraina per tre giorni. Il contraccolpo arrivò anche in Europa.

Nell’agosto 2008 Putin decise di invadere la regione dell’Ossezia del sud, in Georgia. Tre anni dopo, a inizio 2009, Gazprom, mise in atto la più pesante sospensione delle forniture di gas all’Ucraina, paralizzandone il comparto industriale. L’Europa si scoprì vulnerabile: 18 Paesi legati al transito del gas sul territorio ucraino subirono vigorose riduzioni degli approvvigionamenti di metano, in alcuni casi complete interruzioni.

Politica energetica Ue disordinata

A parole Bruxelles ha annunciato di voler affrancarsi dal giogo energetico russo. In pratica non è stato così. La sua politica energetica è stata disordinata. Ognuno è andato per la sua strada. La diversificazione delle rotte di approvvigionamento è andata a rilento. Gli investimenti sul gas naturale liquefatto (Gnl) furono ritenuti troppo onerosi. I Paesi che avevano realizzato nuovi gasdotti non volevano perdere l’investimento.