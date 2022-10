Prezzi del lusso alle stelle per gli chalet in alta quota

Ascolta la versione audio dell'articolo

La montagna chiama. E gli investitori internazionali rispondono, soprattutto se si tratta di dimore di lusso nelle località più esclusive del mondo, perché il Covid continua a dipanare i propri effetti in termini di propensione all'acquisto: sempre più compratori da tutto il mondo guardano alle località sciistiche “top” come rifugio in caso di epidemie o altri eventi straordinari, inclusa la possibilità di una guerra. Così i prezzi del lusso in alta quota continuano ad aumentare e si segnano nuovi record. A fotografare la situazione è, come ogni anno, il report di Knight Frank (l’advisory immobiliare internazionale con sede a Londra) “Ski property report 2022”, che Il Sole 24 Ore è in grado di diffondere nei suoi dettagli.

I trend in pillole

Ecco in sintesi i principali risultati dell'indagine di Knight Frank. L'impatto del Covid continua a farsi sentire e la quota di acquirenti globali propensi a comprare una ski home come diretta conseguenza della pandemia è aumentata dall'11% del 2020 al 18% del 2021.

St. Moritz si piazza in vetta alla classifica delle località di montagna secondo lo Ski Property Index che Knight Frank elabora ogni anno, principalmente come conseguenza della mancanza di offerta a fronte di una richiesta in continuo aumento. Il record dei prezzi più elevati spetta però a Chamonix , che registra nel 2021 (il report 2022 fa riferimento ai prezzi registrati nel 2021) una punta di 20mila euro al metro quadrato.

In termini di affitti, invece, svetta Courchevel, dove si registrano i valori giornalieri più elevati.Quanto alle località extra europee, gli occhi sono sempre puntati su Aspen, dove però si registra una pausa, a fronte della grande corsa del 202).

La classifica degli aumenti

I dati di Knight Frank relativi all'andamento dei prezzi nel 2021 mostrano una situazione ben differenziata fra resort di lusso europei con un gap del 16%, in termini di aumento annuale dei prezzi, tra il primo e l'ultimo in classifica. A guidare la graduatoria degli aumenti è St. Moritz con il +16,5%, seguita da Klosters con il 14,4% di incremento. Vengono poi Davos (+13,4%), Verbier (+10,2%), Leysin (+7%). In coda alla classifica le località dove i prezzi non si sono mossi e dove gli aumenti non raggiungono l'1%: si tratta di Meribel Village, Val-d'Isère, Zermatt, Courchevel 1850, Crans-Montana.