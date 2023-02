Prezzi Maserati Granturismo

Quanto costa la nuova Maserati Granturismo? Passando ai prezzi delle versioni termiche si parte da 181.900 per la Modena e si arriva a 227.000 euro della Trofeo. Il prezzo è destinato ad aumentare rapidamente, ad esempio scegliendo Trofeo in colorazione grigio cangiante proposta a 21.960 euro, i cerchi forgiati a 3.660 euro, le pinze freno in color rosso anodizzato (1.098 euro), il tridente ricamato sul poggiatesta (854 euro), il pacchetto Adas base e di livello 2 (8540 euro), lo Sport Design Package (1391 euro), Il Tech Assistance Package con specchietto interno digitale e head up display (3.050 euro), l'impianto audio Sonus Faber (4.270 euro) e lo spoileri posteriore in carbonio (3050 euro).



