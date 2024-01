Prezzi delle materie prime in calo, ma i costi di costruzione restano alti

Considerando le offerte a disposizione di Gad degli ultimi quattro anni relativi a cantieri di dimensione media e importo lavori compreso tra 2 e 15 milioni di euro, si è registrato un aumento consistente della componente di mark up, si legge nel report. Nel 2020 il mark up del general contractor era pari mediamente al 20-21% del valore dell’appalto. Tra il 2020 e il 2021 questo è incrementato di 4-5 punti percentuali, consolidandosi intorno al 25-26% nel 2022. Nell’ultimo anno si è visto un ulteriore importante incremento pari a +5%, che ha portato a un valore medio del mark up pari al 30 per cento.

“Da una corretta lettura dei dati si può risparmiare tempo, soldi e processi. Tutta la filiera, generalmente, riparte sempre da zero in ogni iniziativa – racconta Aresi – imprese, progettisti ma spesso anche i developer. È indispensabile analizzare lo storico dal punto di vista analitico e matematico, per comprendere cosa sta accadendo”. È un invito quello di Gad, che il suo algoritmo l’ha

Tre i suggerimenti. Il primo, diffuso, è quello di investire sulla cultura del dato: analizzare i dati in modo analitico e sulla base di informazioni oggettive, per contrastare una tendenza di crescita “gonfiata” anche da una domanda eccezionale come quella del Superbonus e del Pnrr e dalla condizione dell’incremento dei costi delle materie prime post Covid. Condizione che ha portato generalmente le imprese a proporre degli aumenti per contenere i rischi.

Il secondo, continuare ad investire sull’industrializzazione di questo mercato.

Il terzo, sempre con specifico riferimento al mercato privato, investire su nuove forme di appalti, oltre ai più diffusi appalti lump sum. “L’attuale contingenza del mercato vede pochi general contractor in grado di soddisfare la crescente domanda soprattutto nel nord Italia. Per questo oggi procedere con questo tipo di strategia di appalto può essere meno redditizio se comparato con altre tipologie di contratto”, si legge nel report.

Tra le alternative che Gad segnala quella dell’approccio “Open Book”, in cui committente e contraente condividono trasparentemente tutti i costi del progetto, inclusi i costi dei materiali e della manodopera (come avvenuto nel caso del Villaggio Olimpico di Milano in corso di costruzione nell’ex scalo di Porta Romana). Metodo che peraltro prevede che il cliente si doti di una struttura tecnica di procurement in grado di collaborare con l’impresa e di selezionare i fornitori. Un’altra alternativa è il modello “Cost Plus Fee”, in cui il contraente viene pagato per i costi effettivi sostenuti più un margine di profitto prestabilito. «Metodo - ha detto ancora Aresi - che può essere vantaggioso per i committenti in quanto, riducendo il rischio inflattivo a carico dell’impresa, in periodi di diminuzione dei costi (come la situazione odierna) potrebbe costituire un’opportunità per gli sviluppatori. Chiaramente durante i periodi incertezza e aumento dei costi netti costituisce un rischio per i committenti».

Ancora, gli appalti scorporati, d’altra parte, prevedono la suddivisione del progetto in varie parti o pacchetti separati da assegnare a differenti appaltatori o subappaltatori specializzati. «Questo permette al committente di avere un maggiore controllo sulle varie fasi del progetto e di evitare il ricarico del General Contractor – commenta Aresi - su tutte le lavorazioni del progetto. Chiaramente aumenta il rischio a carico della committenza e risulta necessaria una struttura di coordinamento in grado armonizzare il lavoro di tutti gli appaltatori». Ancora, si aggiunga il guaranteed maximum price, che definisce un prezzo massimo garantito per il progetto, offrendo al committente una certa sicurezza sui costi massimi che dovrà sostenere. Se applicato in combinazione con appalti open book per la selezione dei sub-appaltatori consente da un lato di avere certezza della spesa massima e dall’altro di poter cogliere l’opportunità di selezionare fornitore per fornitore le offerte più vantaggiose.